84 milyonluk kaynak

Türkiye Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz’ın KKTC ziyaretinde sosyal yardım alan, malul, şehit ailesi ve gaziler için müjdeli bir adım atıldı.

Tatar, makamında kendisini ziyaret eden Yılmaz’dan devlet desteği alan 10 bin 750 kişi için kaynak talep etti. Görüşmede sosyal yardımlar için 84 milyon liralık bir kaynak aktarılması kararlaştırıldı.

Aktarılacak kaynağın 10 bin 750 kişiye 10’ar bin TL olarak verileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, kaynak aktarılması teklifine olumlu karşılık veren Yılmaz’a teşekkür etti. Tatar, halkın ekonomik olarak en zayıf kesimlerine bir nebze de olsa rahatlama getirecek, devletin şefkatli elini onlarla bir kez daha buluşturacak biçimde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.



Görüşme sonrası ortak basın toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde ziyaret etti. Görüşmenin ardından Tatar ile Yılmaz ortak basın açıklaması yaptı.

Basın toplantısında; Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da hazır bulundu.

Yılmaz’dan istikrar vurgusu

Yılmaz, yaptığı konuşmada, Türkiye olarak KKTC'ye her alanda destek vermeye devam edeceklerini ve siyasi istikrarın önemini vurguladı.

Yılmaz, "Türkiye ile KKTC'nin tarihi ve kaderi bir olduğu gibi geleceği ortaktır. Sizin ortaya koyduğunuz iki devletli vizyonu en güçlü şekilde destekliyoruz. KKTC'nin kalkınması ve sosyal refahının arttırılması yönündeki proje ve uygulamaları, Sayın Başbakan ile imzaladığımız İktisadi Mali İşbirliği Anlaşması ile güçlü bir şekilde hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, uzun vadeli proje ve çalışmaların siyasi istikrara bağlı olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Siyasi istikrarın olduğu ortamda uzun vadeli projeleri yapma imkanı oluyor. Siyasi istikrar olmayınca sürekli kesintiler, sürekli farklı anlayışlar olduğu zaman ister istemez kısa vadeli işler ön plana çıkıyor. Orta ve uzun vadeli işler ise gereği gibi yürümüyor. Son zamanlarda KKTC'de gerek hükümet gerekse şahsınızda oluşan siyasi istikrar ile Türkiye ile çok yakın çalışma anlayışı, bizim çalışma ve projelerimize de hız vermiş durumda. Bunların sonuçlarını gelecekte tüm toplumun daha iyi göreceğine yürekten inanıyorum."

Türkiye ve KKTC’yi çok farklı bir noktaya taşıyacağız

Dünya ekonomisindeki sorunlara, jeopolitik ve bölgesel gerilimlere dikkati çeken Yılmaz, "İnanıyoruz ki kısa bir süre sonra orta ve uzun vadede çok farklı bir perspektif içinde toplumumuzu, Türkiye ve KKTC’yi çok farklı bir noktaya taşıyacağız. Yeter ki birliğimiz ve beraberliğimiz olsun. Kardeşliğimiz olsun. fitne ve fesada, dedikoduya prim vermeyelim. Birtakım manipülasyonlara, özellikle dışarıdan gelen manipülasyonlara prim vermeden birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirip yola devam etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tatar: Ülkede refah arttı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan iş birliği protokolleri ile son 3 yılda yapılan yatırımlar sayesinde ülkede refahın arttığını kaydetti; engelli ve yaşlı gibi dezavantajlı grupların refahının artması için de çalışmalar olacağını söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Türkiye ile KKTC’nin geleceğinin bir olduğunu vurguladı; Tatar’ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonuna ve KKTC’nin kalkınmasına destek belirtti; siyasi istikrarın öneminin altını çizdi.

Kıbrıs sorununa ilişkin görüşmelerde ortaya koyduğu “direk ticaret, direk temas, direk uçuş” şartını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, bu konuda engellerin aşılamadığını söyledi. Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni mal mülk konularında attığı adımlardan dolayı eleştirdi. “Rum tarafı bizin egemenliğimizi kabul edemiyor. Bu nedenle resmi müzakere sürecine geçilemiyor.” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türk tarafının temastan kaçmadığını, iki tarafın da faydasına olabilecek konularda iş birliğine hazır olduğunu belirtti.

Yazılı açıklama yaptı; Yılmaz’a teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, basın toplantısının ardından bir de yazılı açıklama yaptı.

Tatar, halen sosyal yardım alan, engelli, şehit ailesi, gazi ve malullerin her birine yaklaşık 10 bin liralık destek sağlanacağını açıkladı.

Tatar bu şekilde yaklaşık 10 bin 750 kişiye toplam 84 milyon liralık bir kaynak aktarılmasını Türkiye Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz’la yaptıkları görüşmede kararlaştırdıklarını belirtti.

Tatar, halkın ekonomik olarak en zayıf kesimlerine bir nebze de olsa rahatlama getirecek, devletin şefkatli elini onlarla bir kez daha buluşturacak biçimde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti tarafından KKTC'ye sağlanan sosyal desteklere ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar şunları kaydetti:

Halkımızın ekonomik olarak en zayıf kesimlerine bir nebze de olsa rahatlama getirecek, devletin şefkatli elini onlarla bir kez daha buluşturacak biçimde önümüzdeki günlerde Anavatan Türkiye’nin yeni bir katkısı daha olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’ın adaya yaptığı ziyaret esnasında yapmış olduğumuz görüşmelerde bu konuyu tekrar gündeme getirdim ve bu müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum; yaptığımız görüşme neticesinde halen sosyal yardım alan, engelli, şehit ailesi, gazi ve malul yaklaşık 10 bin 750 insanımızın her birine yaklaşık 10 bin lira olacak şekilde toplamda 84 milyon liralık bir kaynak aktarılmasını karara bağladık.

Bu desteğin verilmesinde gayretleri olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti yetkililerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’ın şahsında teşekkürlerimi sunuyorum.”

Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2025, 01:17