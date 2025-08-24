Yasaya aykırılık var

Bakanlar Kurulu, Tasdik Memurları Yasası kapsamında toplam 148 kişiyi Tasdik Memurluğuna atadı. Atama Resmi Gazete’de yayımlanırken, Kıbrıs Türk Tasdik Memurları Derneği, 148 yeni tasdik memuru atamasıyla ilgili ''usulsüzlükler ve yasaya aykırılıklar'' tespit ettiğini savundu. Dernek atamaların iptali ile sorumluların tespiti amacıyla yargı yoluna başvuracağını duyurdu.

Yazılı açıklamasında atama kararını hukuka ve mevzuata uygunluk çerçevesinde değerlendiren Der-nek, yapılan yanlış olduğunu iddia ettiği uygulamaların, geri dönüşü imkânsız sonuçlar doğurabilecek nitelikte olduğu görüşünü ifade etti.

Başvuruların Komisyon tarafından ilgili yasa ve tüzüklere uygunluk açısından ve sıralama kriterine göre, ilçelerdeki ihtiyacı göz önünde bulundurarak değerlendirilmesi ve bir sıralama yapılarak Bakanlı-ğa sunulması gerektiğini kaydeden Dernek, yeni tasdik memuru ihtiyacı bulunmayan bölgelere atma yapıldığını ileri sürdü.

Kıbrıs Türk Tasdik Memurları Derneği şu iddialarda bulundu:

''Komisyon yalnızca 31.07.2025 tarihinde toplanmış, mart ve nisan aylarında yapılan başvurular ara-sından sadece Girne, Güzelyurt ve Lefke ilçelerindeki başvuruları değerlendirme gündemi ile toplantıya çağrılmıştır ve 31/7/2025 tarihinde sadece Girne, Güzelyurt ve Lefke ilçelerindeki başvurulara ilişkin değerlendirme yapmıştır.

Derneğimiz, yasa kurallarına aykırılık teşkil eden ve yeni tasdik memuru ihtiyacı bulunmayan bölgelere ilişkin tüm başvurulara gerekçeli red oyu kullanmış ve bu husus tutanağa geçirilmiştir. Buna rağmen Komisyon, oy çokluğu ile bu başvuruları Bakanlığa iletmiş ve yasaya aykırı şekilde uygun görmüştür. Değerlendirme Komisyonu Lefkoşa, Mağusa ve İskele bölgeleri için herhangi bir toplantıya çağrılma-dan; kimlerin ne zaman ,hangi gündem ile toplandığı, başvularla ilgili değerlendirmenin nasıl yapıldığı, komisyonun yapması gereken sıralamayı kimlerin hangi esaslara göre yaptığı, Bakanlar kuruluna gön-derilen önergenin nasıl ve kimler tarafından

gönderildiği hususları tam bir muamma olarak durmaktadır.''

