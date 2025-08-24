Birlik olalım

Demokrat Parti (DP), 33’üncü kuruluş yıl dönümünü düzenlenen resepsiyonla kutladı. DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, partinin siyasi çizgisini ve gelecek vizyonunu güçlü ifadelerle ortaya koydu. Ataoğlu, iki devletli çözümü savunan Tatar’ı desteklediklerini belirterek, tüm halkı birlik, beraberlik ve ortak vizyon etrafında kenetlenmeye davet etti.

Demokrat Parti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın belirlediği yol haritasını bugüne kadar kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Ataoğlu, bu çizginin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın iki devletli çözüm vizyonuyla örtüştüğünü ifade etti.

Ataoğlu, Demokrat Parti Parti Meclisi’nin oy birliğiyle aldığı kararla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a destek verdiklerini açıkladı.

“Fikirlerimizle örtüşen bir liderin arkasında durmak bizim için bir sorumluluktur. İki devletli çözüm vizyonu, Demokrat Parti’nin temel ilkeleriyle birebir örtüşmektedir” diyerek, partinin bu konuda net bir duruş sergilediğini belirtti. Konuşmasının sonunda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın görevine devam etmesi gerektiğine inandıklarını ve bu yöndeki desteklerini kararlılıkla ilan ettiklerini belirten Ataoğlu, tüm halkı birlik, beraberlik ve ortak vizyon etrafında kenetlenmeye davet etti.