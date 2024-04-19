Büyük panik yaşandı

Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çorum, Ordu, Samsun, Amasya, Yozgat, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Sivas ve Nevşehir'de de hissedildi.

Korkutan depremin ardından Tokat ve Yozgat'ta eğitime ara verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün akşam saat 18.11'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının 5,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem Samsun, Yozgat, Sivas, Ordu, Nevşehir ve birçok ilde hissedildi.

Tokat'ta 5.6 büyüklüğündeki depremden kısa bir süre sonra bu kez 3.5 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Sulusaray merkezli depremin derinliği ise 7 km olarak belirlendi. Tokat'ın Sulusaray ilçesinde önceki gece de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

21.43'te 4 büyüklüğünde deprem

Tokat Sulusaray'da 21.43’te bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğü 4 olarak açıkladı.

22.32'de 4.4 ile sallandı

Tokat Sulusaray'da bu kez 22.31’de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Art arda depremlerin ardından AFAD, son durumu paylaştı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 18.11’de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Tokat, Samsun, Yozgat, Çankırı ve Çorum illerimizde yoğun bir şekilde hissedilmiştir.

An itibarıyla; Yozgat ilimizde 2 katlı bir ev ile Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alınmış olup; ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir.”

AFAD: Hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan bir başka açıklamada ise, "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin" uyarısı yapıldı.

Yozgat'ta 3 ilçede eğitme ara verildi

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, depremden etkilenen Kadışehri, Çekerek ve Aydıncık ilçelerinde eğitime bugün ara verildiğini bildirdi.

Özkan, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı yapılarda hasar oluşan Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Gümüşsu köyünde incelemede bulundu.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Özkan, deprem nedeniyle bazı ilçelerdeki yapılarda hasar meydana geldiğini, Sulusaray sınırı yakınlarındaki ilçelerde yaralı ya da can kaybı yaşanmadığını söyledi.