Denizde mücadele

Fileleftheros gazetesi “500 Sığınmacı Bilinmeyene Doğru Yola Çıktı-Kıbrıs Sığınmacı Konusunun Önlenmesi İçin Aldığı Tedbirlerin Sonuç Verip Vermediğini Görmeyi Bekliyor” başlıklı haberinde sığınmacılarla ilgili yaşanan gelişmelere yer verdi.

Güney Kıbrıs’a yönelik 500 kadar Suriyeli sığınmacı taşıyan beş tekneyle saatlerce süren “korku filminin”, ilk önce iki, daha sonra diğer üç teknenin geri gitmesiyle sona erdiğini yazan gazete, Liman ve Deniz Polisinin, teknelerin geri dönmesinden önce sığınmacılara battaniye ve gıda yardımında da bulunduğunu belirtti.

Bahse konu sığınmacıların, Lübnan’a geri dönüp dönmediklerinin veya ileriki günlerde Güney Kıbrıs’a geri dönme girişiminde bulunup bulunmayacaklarının bilinmediğini belirten gazete, bahse konu gemilerin, Güney Kıbrıs’ın 60 deniz mili açıklarda tespit edildiğini de yazdı.

Lübnan makamlarının, sığınmacıları ülkeye geri götürmeyi taahhüt etmediğinin görüldüğünü, bu nedenle Güney Kıbrıs’a ait radarların alarmda kalmaya devam ettiğini yazan gazete, Rum makamlarının, artan sığınmacı akını nedeniyle kara sularının, özellikle Lübnan tarafının gözetimine ilişkin tedbirleri artırdığını belirtti.

Gazete Lübnan ve Güney Kıbrıs’ın tüm düzeylerde sürekli iletişim halinde olduklarını da yazdı.

Habere göre, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu, Rum Liman ve Deniz Polisinin sığınmacı akışını engellenmesi amacıyla Beyrut kıyılarına 25-30 deniz mili mesafede, uluslararası sularda konuşlanmasına yönelik operasyonu yorumlamaktan kaçınırken operasyonel bir planlamanın söz konusu olduğunu belirtti.

Yoannu, sığınmacı konusunda uygulamaya koydukları tedbirlerin sonuçlarını ileriki günlerde görmeyi beklediklerini söyledi.

Yoannu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığındaki heyetin Lübnan’ı ziyaret etmesinin ardından, ülke(Lübnan) makamlarının gemilerin yelken açmasını engellemek için elinden geleni yapacağı taahhüdünde bulunduğunu belirtti.

Rum Yönetimi’nin sığınmacı akınının önlenmesi amacıyla başka tedbirler de aldığını anımsatan Yoannu, dün uygulanan tedbirin(operasyonun) “B planı” olup olmadığı sorusu üzerine ise “hayır” yanıtını verdi ve “B planının” gerektiği zaman açıklanacağını ifade etti.

Gazete Rum Yönetimi’nin, Güney Kıbrıs’ın 65 denizi mili açıklarında, geçtiğimiz gün itibarıyla Deniz Kuvvetlerine ait “Alasia” ve Liman Polisine ait “Thiseas”, “Evagoras” ve Posidonas” gemilerinin katılımıyla, operasyon başlattığını anımsattı.

Habere göre “Evagoras” ve “Posidonas” gemilerinin operasyona ek olarak sığınmacılara gıda ve battaniye taşınmasına da katkı koydu.

“Alasia” ve “Thiseas” gemileri ise Güney Kıbrıs-Lübnan deniz bölgesi arasında sığınmacı akınını önlemek için devriye gezdi.