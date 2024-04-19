Yürüyüş yapıldı şölen düzenlendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen etkinlikler bugün düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı.

Lefkoşa bölgesinde yer alan ilkokul öğrencilerinin katılımıyla yapılan kortej yürüyüşü, Atatürk Anıtı, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi güzergahında düzenlendi. Bandonun da eşlik ettiği yürüyüşe, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş ve bakanlık bürokratları da katıldı.

Kortej yürüyüşü öncesinde Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu anıta çelenk koydu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma töreni sonrasında kortej yürüyüşü başladı. İlk durak Cumhurbaşkanlığı oldu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı bahçesinde toplanan öğrencilerle bir araya geldi ve öğrencileri selamlayarak, sohbet etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki etkinlikte günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Levent İlkokulu öğrencisi Masal Aldağ yaptı. Şht Yalçın İlkokulu öğrencisi Saniye Nil Güven de şiir okudu.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan etkinlik halk dansları gösterisinin ardından son buldu.

Meclisi bahçesinde şölen

Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi bahçesinde şölen düzenlendi.

Şölende, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Gelibolu İlkokulu öğrencisi Adasu Köse, Türk Çocuğunun Andı’nı okudu. Necat British College öğrencisi Armin Tuğberk günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin konuşmasının ardından Şehit Ertuğrul İlkokulu Bandosu ve Yakın Doğu İlkokulu korosu sahne aldı. Levent İlkokulu öğrencilerinin bale gösterisinden sonra Atatürk İlkokulu öğrencisi Hatice Şanverdi 23 Nisan şiirini okudu ve Alayköy İlkokulu öğrencileri halk dansları gösterisi yaptı.

Şehit Doğan Ahmet İlkokulu öğrencisi Lokman Senih Genç’in 23 Nisan şiirinin ardından Jimnastik Federasyonu öğrencileri gösteri sundu.

Şölen, öğrencilere hediye dağıtılmasının ardından sona erdi.