Ayrılık ağır geldi

Ayrılmak isteyen 18 yaşındaki kız arkadaşını Lefkoşa’da darp eden, Girne’de ise cep telefonunu kıran Hamza Özcü şikayet üzerine tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada zanlı hakkındaki olgular aktarılarak, teminat talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 16 Nisan 2024 tarihinde kullanımında bulunan JE 331 plakalı araç içerisinde, Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunduğu sırada, ayrılmak istediği gerekçesiyle aralarında çıkan sözlü tartışma esnasında eski sevgilisi S.B.’nin kafasına birkaç kez yumruk vurduğunu söyledi.

Polis, zanlının daha sonra eski sevgilisiyle Girne’ye gittiğini, kavganın orada da devam ettiğini belirtti.

Polis, zanlının Said Terzioğlu Sokak üzerinde kız arkadaşına ait 8 bin TL değerindeki cep telefonunu yere atıp kırmak suretiyle hasara uğrattığını söyledi.

Polis, aynı gün genç kızın Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek sol yanağında hassasiyet ve kızarıklık olduğu yönünde doktor raporu temin edildiğini belirtti. Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını, ifadesinde suçlarını kabul ettiğini belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.