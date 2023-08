Doğru olan bu

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Boğaz Piknik Alanının her dönem birilerinin üzerinden prim yapacağı bir konu olmadığına dikkat çekerek, " Buranın bizim sorumluluğumuza verilmesine bir kez daha talibiz” açıklamasını yaptı. Çelebi’nin “Piknik alanını bize verin” çağırısına ilk destek Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’dan geldi.

Şenkul, “Yüksel Başkan çok haklı, mesele temizlemek değil temiz kalabileceği düzeni kurabilmektir” dedi.

Boğaz Piknik Alanı siyasi şov aracı değil

Boğaz Piknik Alanı'nda sürekli olarak çöp sıkıntısının yaşanması ve çevre kirliliğinin oluşması, sonu gelmeyen bir sorun halini alırken, zaman zaman alan siyasi bir şov aracı olarak kullanılabiliyor.

Bazılarının alanın durumunu siyasi şova çevirmek istemesi Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’nin sert tepkisine neden oldu.

Çelebi, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Boğaz Piknik Alanı her dönem birilerinin üzerinden prim yapacağı bir alan değildir” ifadesini kullanarak, sorunun piknik alanının Dikmen Belediyesine verilmesiyle çözüleceğini belirtti.

Çelebi yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

“Boğaz Piknik Alanı günü birlik “ben temizlerim” diyerek şov yapılacak bir konu değildir.

Orman Dairesine ait olan ve devlet tarafından özelleştirme yapılarak özel bir şirkete verilen alanın bir an önce Dikmen Belediyesine verilmesi gerektiği açıkça ortadadır. Dikmen Belediyesine ait yeşil alanların peyzaj düzenlemesi ve bakımı takdir edilecek durumdadır.

Piknik yapmak için oturacağımız masalar, ağaçların gölgesi, temiz hava, çöpler içinde ücrete tabi tutuluyor ve her dönem birileri çıkıp ben temizlerim diyor bu kalıcı bir çözüm olmadığı gibi kabul edilebilir bir durumda değildir.

Biz Dikmen Belediyesi olarak buranın bizim sorumluluğumuza verilmesine bir kez daha talibiz.”

Şenkul: Yüksel Başkan çok haklı

Çelebi’nin bu açıklamasına ve “Piknik alanını bize verin” çağırısına ilk destek Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’dan geldi.

Şenkul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Yüksel Başkan çok haklı, mesele temizlemek değil temiz kalabileceği düzeni kurabilmektir.

Girne Belediyesi Çarşamba günü Dikmen Belediyemize destek olacak, Boğaz Piknik Alanı yine tertemiz hale getirilecektir, ya sonra?

Sorunlarımızı ertelemeyi değil nasıl çözeceğimizi düşünmenin zamanı geldi ve geçiyor.

Tekrar ediyorum temizlemek mesele değil temiz kalmasını sağlayabilmektir bütün mesele…”



Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2023, 09:40