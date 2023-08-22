3 ayda yargı

Hüseyin ÇİÇEK

Karpaz bölgesinde, 2005 yılında öldürülen Alper Çayır’ı ortadan kaldırmak için kiralık katil tuttuğu gerekçesiyle 18 yıl sonra tutuklanan Hatice Çayır hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

İşlenen suçun ciddiyetine vurgu yapılarak, tutuklu yargı talep edildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran Polis Çavuşu İbrahim Kont, 1 Mayıs 2005 tarihinde Kaleburnu köyü dışından, bir kilometre mesafede bir çoban evi içerisinde Alper Çayır’ın cansız bedeninin bulunduğunu ve yürütülen soruşturmada, 20 Nisan 2005 tarihinde cinayete kurban gittiğinin belirlendiğini anımsattı. Polis, maktulün eşi olan zanlı Hatice Çayır’ın o dönemde tutuklandığını, Merkezi Cezaevi’ne gönderildiğini, cinayeti işleyen Recep Akınçay’ın ise Türkiye’ye kaçtığının belirlendiğini aktardı. Polis, Türkiye’de gerekli makamlar ile irtibata geçilerek, Akınçay’ın yargılanmasını sağladıklarını, Hatice Çayır’ın ise, cinayet failinin ülkemizde olmaması nedeniyle, Başsavcılık tarafından takipsizlik dosyalanarak 14 Şubat 2006 yılında tahliye edildiğini açıkladı. Polis, İbrahim Akınçay’ın ise Antalya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından müebbet hapis cezası ile cezalandırıldığını söyledi.

Cezasını çekti, geldi, itiraf etti

Recep Akınçay’ın 3 Ağustos 2022 tarihinde tahliye edildiğini ve 25 Mayıs 2023 tarihinde ükemize geldiğini anlatan polis, cinayet ile ilgili sorguya aldıkları Akınçay’ın, cinayeti zanlı Hatice Çayır’ın azmettirmesi ile işlediğini ve kendisine bir miktar para verdiğini, ardından ülkeden kaçtığını itiraf ettiğini açıkladı.

Zanlının, Türkiye’de olduğunu belirten polis, 11 Ağustos Cuma günü, Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yaptığı esnada gözaltına alındığını açıkladı. Polis, soruşturmanın, zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını bildirdi, işlediği suçun ceza yasasının en ağır suçlarından olduğunu ve serbest kalması halinde yargılanmaktan kaçma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

Mahkem, meselenin de ciddiyetine vurgu yaptı ve zanlının, 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.