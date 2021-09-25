Kıbrıs’ın iki kesimi arasındaki geçişlerde 27 Eylül Pazartesi gününden itibaren “turuncu seviye” uygulanacak. Turuncu seviye kurallarına göre, geçişlerde tam aşılı kişilerden Coronavirüs testi istenmeyecek, aşılanmamış kişilerden ise 72 saatlik negatif hızlı test veya PCR testi istenecek.

Kuzey ile Güney Kıbrıs arasındaki karşılıklı geçişlerde tam aşılı kişiler, aşı kartlarını göstererek işlem yapabilecek.

Turuncu seviye kurallarına göre, geçişlerde tam aşılı kişilerden test istenmeyeceği belirtilen açıklamaya göre, lise öğrencileri ve Aşağı Pirgo’da ikamet eden ve 7 günlük hızlı test veya PCR testinin negatif olması gereken kişiler dışında aşılanmamış kişiler için 72 saatlik negatif hızlı test veya PCR testi istenecek.

Sağlık Bakanlığı, ada içi sınır geçişlerinde 27 Eylül Pazartesi saat 08.00’den itibaren tam aşılı kişilerden Covid-19 testi istenmeyeceğini duyurdu.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin 23 Eylül tarihli toplantısında, her iki tarafın epidemiyolojik verilerine göre seviye 2 yani turuncu seviyenin uygulanması kararı alındığını belirten Sağlık Bakanlığı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Ada içi sınır geçişlerinde 27 Eylül 2021 Pazartesi 08.00’den itibaren tam aşılı kişilerden Covid-19 testi istenmeyecektir. İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin 23 Eylül tarihli toplantısında her iki tarafın epidemiyolojik verilerine göre seviye 2 yani turuncu seviyenin uygulanması kararı alınmıştır. Aşısız kişiler ise son 72 saat içerisine yapılmış negatif sonuçlu PCR veya antijen testi sonuçlarını beyan ederek geçiş yapabileceklerdir.

Ancak aşısız 18 yaş altı öğrenciler ve Kato Pyrgos’ta ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile geçiş yapabileceklerdir.”

