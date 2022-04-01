Ekipler göz açtırmadı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da en işlek bölgelerde trafik kontrolü gerçekleştirildi. Kontrollere üst düzey polis yetkilileri de katılırken, şehrin işlek bölgelerinde görev yapan ekipler, araçları durdurularak denetlendi. Ehliyet, sigorta, seyrüsefer ve diğer önemli evraklar tek tek incelendi. Bagajlar, araç içleri de kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen sürücüler hakkında işlem yapıldı.

Trafik Şube amiri de katıldı

Denetimler gündüz saat 14.00 ile 16.00 saatleri arasında, Doğu Akdeniz Üniversitesi yanı ve İsmet İnönü Bulvarı gibi işlek caddelerde gerçekleştirildi.

Ekipler gece saatlerinde ise önemli noktalarda evrak ve alkol kontrolü yaptı.

Denetimlere Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Amiri Hüseyin Kuşaf’ta katılarak, bazı araçların evrak kontrolünü bizzat kendisi yaptı.

Kontrollere Kuşaf’ın yanı sıra, bazı yıldızlı subaylar da katıldı.

Gün boyunca yüzlerce araç kontrol edildi, evrak eksikliği nedeniyle bazı araçlara para ve puan cezası kesildi.