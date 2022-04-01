Sevenleri üzgün

Girne’nin tanınmış isimlerinden tasdik memuru Ünsal Gürok (68) hayatını kaybetti. Çevresi tarafından çok sevilen Gürok’un beklenmedik ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Noterlik mesleğini yürüten ve Girne Kaza Mahkemesi önünde ofisi bulunan Gürok’un daha önce kalp ameliyatı olduğu belirtildi.

Gürok’un dün de fıtık ameliyatı olduğu ve bu esnada hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Faiz Sucuoğlu Gürok’un vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

Tatar, mesajında şunları belirtti:

“Girne sevdalısı, Girne’mize büyük hizmetleri geçmiş çok değerli kardeşimiz Ünsal Gürok’un ani vefatını büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Acımız çok büyük. Kendisine Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.”

Sucuoğlu da şunları kaydetti:

“Girne'nin çok sevilen, çok değerli isimlerinden, noterlik görevi nedeniyle yürüttüğü mesleğinde, 7'den 70e herkese yardım etmiş, UBP'ye uzun yıllardır gönül vermiş, değerli abimiz Ünsal Gürok’un hayatını kaybettiğini öğrendim. Çok üzüldüğümü paylaşmak istiyorum.

Allah rahmet eylesin. Başta ailesine, sevenlerine ve tüm Girneye başsağlığı diliyorum.”