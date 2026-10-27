Müzik, eğlence, dans

Türk müziğinin sevilen ismi Cenk Eren, 24 Ekim Cumartesi gecesi Merit Lefkoşa Casino sahnesinde müzik, kahkaha ve dans dolu unutulmaz bir geceye imza attı.

Güçlü sesi kadar eğlenceli kişiliğiyle de gönüllere taht kuran Cenk Eren, “Zalim”, “Kopsun Kıyamet” ve “Yılların Ağacı” gibi sevilen şarkılarının yanı sıra “Firuze”, “Gamzedeyim Deva Bulmam” ve “Ele Güne Karşı Yapayalnız” gibi unutulmaz eserlerden oluşan zengin repertuarını güçlü sesi ve kendine has yorumuyla buluşturdu. Dinleyicilerine adeta müzik ziyafeti yaşattı…

Şarkı aralarında konuklarıyla kurduğu samimi ve esprili diyaloglarla yüzlerde kocaman gülümsemeler oluşturan sanatçı, neşesi ve bitmek bilmeyen enerjisiyle gece boyunca eğlencenin dozunu artırdı. Orkestrasının gerçekleştirdiği klarnet ve davul şovları ise geceye ayrı bir renk kattı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde eğlence doruğa ulaştı. Hareketli şarkılarla yerlerinde duramayan konuklar sahneye akın ederken, sahne adeta dans pistine dönüştü. Cenk Eren’in coşkusuna ortak olan müzikseverler, gece boyunca dans ederek eğlencenin tadını doyasıya çıkardı.

Samimiyeti ve sahne enerjisiyle bir kez daha gönülleri fetheden Cenk Eren, Merit Lefkoşa Casino’da konuklarına yüzlerinden gülümsemenin eksik olmadığı, hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşattı.

