‘Unutulmaz bir lider’

Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucusu merhum Başbuğ Alparslan Türkeş’in 28. ölüm yıldönümü vesilesiyle “Alparslan Türkeş ve Kıbrıs” paneli düzenlendi.

Lefkoşa Grand Pasha Otel’de yer alan panelin açılışında, saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

Türk dünyasını temsil eden bayrakların asıldığı salonda yer alan panelin açılışına, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri ve konuklar katıldı.

Panelin açılışında günün anlam ve önemini belirten konuşmasını Alparslan Türkeş Vakfı Başkanı Naim Aydoğdu yaptı. Aydoğdu, Türk dünyasının lideri Türkeş’i anmak ve fikirlerini paylaşmak amacıyla düzenledikleri panele katılan herkese teşekkür etti.

Aydoğdu, Kıbrıs Türk halkına her zaman destek olduğunu, Kıbrıslı bir Türk olmaktan her zaman gurur duyduğunu ifade etti.

Öztürkler: Önemli bir sembol

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler de, Türkeş’i saygı ve rahmetle andı. Öztürkler, MHP’nin kurucusu, başkanı Türkeş’in önemli bir sembol olduğunu, Kıbrıslı bir Türk olarak da her zaman bundan gurur duyduğunu söyledi.

Kıbrıs davasının Türkiye’de milli bir dava olmasında da önemli bir emeği olduğunu ifade eden Öztürkler, “Unutulmaz önemli bir lider” dedi.

Tatar: Kıbrıslı Türk yiğit bir devlet adamı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, panele katılan ve düzenleyen herkesi tebrik etti. Tatar, Türkeş’in, dedesinin sınıf arkadaşı olduğunu ve dedesinin sürekli Türkeş’i kendisine anlattığını söyledi ve anılarını paylaştı.

Hatıralara büyük önem verdiğini ifade eden Tatar, rahmetle andığı Türkeş’in, Kıbrıs’tan çıkarak Türkiye Cumhuriyeti’nde önemli bir yer alması ve bugünün de temellerini atılmasındaki önemine vurgu yaptı.

Tatar, Türkeş’in o zamandan bugünleri görecek kadar ileri görüşlü olduğunu ifade ederek, Alparslan Türkeş’in, Kıbrıslı Türk yiğit bir devlet adamı olduğunu söyledi.

Tatar, Osmanlı’nın 350 yıl buralarda hükümdarlık yaptığını ifade ederek, Kıbrıs’ta tarihe bakıldığında milli bir toprak olduğunu vurguladı.

Tatar, konuşmasının sonunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür etti.

