Sil baştan

Sahte diploma skandalının ardından sürekli gündemde olan Güzelyurt Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde 29 bölümün askıya alındığını belirten YÖDAK Başkanı Hocanın, 23 programın ‘öğretime başlama izninin’ de iptal edildiğini açıkladı. Hocanın, izni iptal edilen bölümlerde henüz öğrenci kaydı yapılmadığını belirtti.

Askıya alınan bölümler arasında Fizyoterapi, Çocuk Gelişimi, Hemşirelik, İşletme, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Yüksek Lisans, Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans gibi bölümler bulunuyor. Alınan bu kararla mevcut öğrencilerin mağdur olmayacağını belirten Hocanın, denetimlerin süreceğini söyledi.

29 bölüm bir yıl süreyle askıya alındı

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi hakkında hazırlanan denetim raporunu değerlendirerek aldığı kararları açıkladı.

YÖDAK, KSTÜ'de 29 bölümü bir yıl süreyle askıya alırken, bazı bölümlerin izinlerini de iptal etti.

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, açıklanan rapora ilişkin Türk Ajansı Kıbrıs'a yaptığı açıklamada, yükseköğrenim alanının denetlenmesi ve kalitesinin yükseltilmesi yönündeki çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Üniversitedeki mevcut öğrencilerin mağdur olmayacağını kaydeden Prof. Dr. Aykut Hocanın, izni iptal edilen bölümlerde henüz öğrenci kaydı yapılmadığının altını çizdi.

Öğretime Başlama İzinleri askıya alınan bölümler

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans (Türkçe)

Çocuk Gelişimi Lisans (Türkçe)

c) Hemşirelik Lisans (Türkçe)

Rekreasyon Lisans (Türkçe)

Spor Yöneticiliği Lisans (Türkçe)

f) Antrenörlük Eğitimi Lisans (Türkçe)

İşletme İngilizce Lisans (Türkçe)

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Yüksek Lisans (İngilizce)

Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans (Türkçe)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans (Türkçe)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans (Türkçe

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans (Türkçe)

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (Türkçe)

Ortodonti Yüksek Lisans (İngilizce)

Protetik Diş Tedavisi Yüksek Lisans (İngilizce)

o) Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doktora (Türkçe)

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doktora (İngilizce)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Doktora (Türkçe)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora (Türkçe)

İşletme Yönetimi Doktora (Türkçe)

İşletme Yönetimi Doktora (İngilizce)

Klinik Psikoloji Doktora (Türkçe)

Ortodonti Doktora (İngilizce)

Ortodonti Doktora (Türkçe)

y) Pedodonti Doktora (Türkçe)

z) Protetik Diş Tedavisi Doktora (Türkçe)

Eczacılık Doktora (İngilizce)

Eczacılık Doktora (Türkçe)

Veterinerlik Lisans (Türkçe)

Öğretime Başlama İzinleri iptal edilen bölümler

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Türkçe Öğretmenliği Lisans Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön lisans (Türkçe) Ebelik Lisans (İngilizce) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön lisans (Türkçe) Radyoterapi Ön lisans (Türkçe) Optisyenlik Ön lisans (Türkçe) İş Sağlığı ve Güvenliği Ön lisans (Türkçe) İlk ve Acil Yardım Ön lisans (Türkçe) Diyaliz Ön lisans (Türkçe) Anestezi Ön lisans (Türkçe) Ameliyathane Hizmetleri Ön lisans (Türkçe) Adalet Ön lisans (Türkçe) Sağlık Yönetimi Lisans (İngilizce) (Sağlık Yüksekokulu bünyesinde)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans (İngilizce) (Yüksekokul bünyesinde) Beslenme ve Diyetetik Lisans (İngilizce) (Yüksekokul bünyesinde) Çocuk Gelişimi Lisans (İngilizce) (Yüksekokul bünyesinde) Sosyoloji Lisans (İngilizce) Sosyal Hizmet Lisans (İngilizce) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık/Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Lisans (İngilizce) Psikoloji Lisans (İngilizce) Hukuk Lisans (İngilizce) İlköğretim Matematik Öğretmenliği/Matematik Öğretmenliği Lisans

Alınan kararlar ne anlama geliyor?

YÖDAK tarafından alınan ihtar kararı, üniversitenin söz konusu eksiklikleri en geç 3 ay içerisinde gidermemesi halinde, hakkında ileri disiplin soruşturması başlatılması; askıya alma veya durdurma kararı, ilgili akademik birimin belli bir süre yeni öğrenci kabul etmemesi ve/veya öğrenci kaydının tamamen durdurulması, yatay geçiş, transfer dahil hiçbir suretle öğrenci kaydı alınmamasıdır. Alınan bu karar üniversitenin mevcut ve kayıtlı öğrencilerinin eğitim sürecini etkilemez; Öğretime Başlama İzninin iptali ise, ilgili programa YÖDAK tarafından verilen öğretime başlama izninin iptal edilmesi anlamı taşır.

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2025, 10:33