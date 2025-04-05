‘Mücadeleyi kazanacağız’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi, Cumhurbaşkanlığı seçiminde bağımsız aday olacak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı destekleme kararı aldı. Alınan kararın ardından konuşan Tatar, “Eğer yüreğimizle, gerçek anlamda birlik ve beraberlik içerisinde bu mücadeleyi verdiğimiz takdirde, bana göre bu mücadeleyi biz kazanacağız. Bundan kimsenin de şüphesi olmasın” dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısın ardından UBP Parti Meclisi (PM), UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel başkanlığında toplandı. Sarayönü’ndeki parti binasında saat 16.20’de başlayan toplantı, yaklaşık bir saat sürdü. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da toplantının sonuna katılarak, konuşma yaptı.

Başbakan Ünal Üstel, toplantının ardından yaptığı açıklamada, parti meclisi toplantısında iki konunun ele alındığını belirtti.

Üstel, UBP’nin Genel Başkanı ve Başbakanlığını yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı bağımsız aday olarak destekleme kararı aldığını kaydetti.

Üstel ayrıca son günlerde yaşanan olayların parti meclisi gündemine getirildiğini belirtti.

Tatar: Gönlüm her zaman UBP’yle

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, yaptığı konuşmada dört buçuk yıl önce olduğu gibi bugün de UBP’nin kendisine verdiği destekten dolayı tüm partilere teşekkür etti.

Tatar, bu yola çıktıklarında UBP tabanına ve halka, artık federal temelde bir anlayışın geride kaldığını çünkü yıllarca yapılan görüşmelerde hiçbir netice alınamadığını ve yeni bir siyasete ihtiyaç olduğunu anlattıklarını hatırlatarak, bugüne kadar geçen dört buçuk yıllık sürede bunu dünyanın gündemine getirmenin başarısı içerisinde olduklarını vurguladı. Tatar; istikrarın devamının, halkın refahının ve KKTC’nin daha da kökleşmesinin herkesin gönlünde yatan şey olduğunu ve bu hedeflerini sürdürecek olanın da kendileri olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı makamının tarafsız bir makam olduğuna işaret eden Tatar, gönlünün her zaman UBP’yle olduğunu belirtti.

