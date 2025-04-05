Koruma talep edildi

Öğrencilerin kılık-kıyafet düzenlemelerini içeren disiplin tüzüğü değişikliğiyle ilgili tartışmalar sürerken, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Genel Sekreter Tahir Gökçebel ve KTÖS Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Erilen'e yönelik tehdit ve hedef göstermeler konusunda Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne şikayette bulundu.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ile Genel Sekreter Tahir Gökçebel, avukatlar Uğur Çulhaoğlu ve Cancu Nazlı eşliğinde tehdit içeren söylem, mesaj ve davranışlara ilişkin belgeleri Adli Şube Amirliği’ne sundu. Yapılan başvuruda kapsamında, soruşturma sonucunda bilgi verilmesi ve tehditlerin ciddiyeti göz önünde bulundurularak polis koruması da talep edildi.

Şikayet başvurusu sırasında bazı sendikalar ve sivil toplum örgütleri de dayanışma amacıyla Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde hazır bulundu.

Lefkoşa'da eylem düzenlenecek

Bu arada KTÖS ve KTOEÖS, bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle 8 Nisan Salı akşamı Başkent Lefkoşa’da eylem düzenleyecek.

Eylemciler saat 18.00’de Dereboyu’nda Citroen Işıkları olarak bilinen yerde toplanarak, Şehitler Anıtı önüne yürüyecek. Eylem, KTOEÖS Genel Merkezi’nde örgüt temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu.

