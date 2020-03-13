Rumlar endişe içinde

Güney Kıbrıs'taki teyit edilmiş Coronavirüs vakası 10'a yükseldi.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni 3 vakanın birinin Alman ikisinin Kıbrıslı Rum olduğu belirtildi. Açıklamada, pozitif sonuç alınan 3 kişinin İtalya, Almanya ve Yunanistan'dan dönüş yapan kişiler olduğu kaydedildi.

Rum kaynakları, pozitif Coronavirüs vakasının 10’a yükselmesinin ülkede ciddi endişelere yol açtığını, okulların tatil edilmesine karşın insanların işe gitmek istemediğini; bu arada eczane ve marketlerde hijyen malzemelerin çok azaldığı kaydedildi.