Rumlar endişe içinde

Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs vakası 10'a yükseldi

Rumlar endişe içinde

 Güney Kıbrıs'taki teyit edilmiş Coronavirüs vakası 10'a yükseldi.

   Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni 3 vakanın birinin Alman ikisinin Kıbrıslı Rum olduğu belirtildi. Açıklamada, pozitif sonuç alınan 3 kişinin  İtalya, Almanya ve Yunanistan'dan dönüş yapan kişiler olduğu kaydedildi.
   Rum kaynakları, pozitif Coronavirüs vakasının 10’a yükselmesinin ülkede ciddi endişelere yol açtığını, okulların tatil edilmesine karşın insanların işe gitmek istemediğini; bu arada eczane ve marketlerde hijyen malzemelerin çok azaldığı kaydedildi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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