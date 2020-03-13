Zincire bağlayıp dövmeye başladı

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Ozanköy’de 50 yaşındaki kadın dehşeti yaşadı.

Haluk Türker isimli 60 yaşındaki adam eşine sinirlendiği için akıl almaz bir olaya imza attı.

Türker, eşini zincirle ayaklarından evin mutfak kısmına bağlayıp, hapis etti.

Eşini zincirle bağlayan Türker, daha sonra boğazını sıkıp, omuzuna yumruk atıp darp etti.

Dehşeti yaşayan kadın, oğlunun sayesinde zincirlerden kurtulup polise sığındı.

İddialara göre, olay Girne’ye bağlı Ozanköy’de Haluk Türker’e ait evde meydana geldi.

Oğlu E.T.’ye (30) arabayı kullanması için izin veren 50 yaşındaki kadın bu yüzden zincirlendi.

Oğlunun kaza yapmasına sinirlenen Haluk Türker, bundan sorumlu tuttuğu eşine kendince ceza verdi.

Türker, eşini 60 santim uzunluğundaki zincirle evin mutfağındaki dikiş makinesine bağlayıp, boğazını sıkıp darp etti.

Türker, eşine “Seni bu gece öldüreceğim” diyerek tehdit etti.

Bir gece zincirli kalan kadın oğlunun sayesinde kurtulup, polise sığındı.

Şikâyet üzerine tutuklanan zanlı bugün Girne’de mahkemeye çıkarılacak.