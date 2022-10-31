Nasıl olsa ölümlü bir dünya

Balıkesir’de bir iş yeri adına olan 550 bin TL limitli kredi kartını çalıp eğlence mekanlarında harcayan Cumali Özhan ile suç ortağı Oğuzhan Koca bir ay sonra yakalandı.

İki zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, iddialar aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Cumali Özhan’ın 2022 yılı Ekim ayında Balıkesir’de faaliyet gösteren ve direktörlüğünü Gazi Akıncı’nın yaptığı Bafra Gıda LTD. adına 550 bin TL limitli kredi kartını çaldığını söyledi.

Özhan’ın çaldığı kartı Oğuzhan Koca ile birlikte casino ve gece kulüplerinde kullandığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, iki zanlının tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini ve suç ortaklarının arandığını söyledi. Polis memuru, kamera görüntülerinin incelenmesi gerektiğini, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlıların ilk etapta 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.