Nerede çalıştılar nerede kaldılar?

Polisin önceki gün ülke genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde KKTC’de kaçak yaşam süren 4 kişi tespit edildi.

Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklanan Nijerya uyruklu Ugonna Collins Aloysıus ile Zimbabwe vatandaşı Tafadzwa Dhliwayo dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Diğer 2 kişi ise Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde çıkarılan Ugonna Collins Aloysıus’un bin 121 gün, Tafadzwa Dhliwayo’nun ise 988 gün KKTC’de kaçak yaşam sürdüğü açıklandı.

Duruşmada olguları aktaran polis, 12 Aralık 2024 tarihinde, saat 16.00 sıralarında Haspolat'ta Bülent Ecevit Caddesi üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi tarafından yapılan devriye esnasında, Nijerya uyruklu Ugonna Collins Aloysıus’un tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 9 Eylül 2021 tarihinden itibaren bin 121 gün, KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, Tafadzwa Dhliwayo’nun da yine 14 Aralık tarihinde Lefkoşa Adli Şube’de bir soruşturma için bulunduğu esnada tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 1 Nisan 2022 tarihinden beri ülkede 988 gün izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu belirtti. Polis memuru, İçişleri Bakanlığı ile de yazışmalar yapılacağını, zanlıların kaçak kaldıkları süre içerisinde herhangi bir suç işleyip işlemediğinin aştırılması gerektiğini söyledi.

Polis, zanlıların alınacak ifadelere etki etme olasılığı bulunduğundan 3 gün süre ile tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.



Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2024, 10:01