‘Tek isteğimiz bu’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk yoluyla çözülmesinden yana olduğunu belirtti.

Akar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk yoluyla çözülmesinden yana olduğunu belirterek, "Dostlarımızdan ve müttefiklerimizden tek isteğimiz, Yunanistan'ın iddialarına ve uygulamalarına mantık, bilim ve nesnel kriterler çerçevesinde bakmaları ve bunları Türkiye'nin meşru, makul ve sağduyulu yaklaşımı ile karşılaştırmaları." dedi.

Akar, İngiltere merkezli "The Centre for British-Turkish Understanding (CBTU)" tarafından internet üzerinden düzenlenen "Değişen Küresel ve Bölgesel Güvenlik Ortamında Türkiye" başlıklı programda konuştu.



Ege ve Doğu Akdeniz'de bir takım çözülmemiş anlaşmazlıklar olduğunu söyleyen Akar, bu anlaşmazlıkların esasen Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi'nin hem Türkiye'nin hem de Kıbrıslı Türkler'in egemenlik haklarını ihlal eden tek taraflı iddialarından kaynaklandığını belirtti.Akar, Kıbrıs'ta da temel sorunun Kıbrıs Rum kesiminin Kıbrıslı Türkler'i kendi vatanlarında azınlık statüsüne indirgemeye çalışmasından kaynaklandığını belirterek, "Kıbrıs sorununun çözümü, ancak Kıbrıslı Türkler'in adanın ortak sahipleri olduğu gerçeğini kabul etmekle mümkündür." diye konuştu.Türkiye'nin garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkının güvenliğini, siyasi haklarını ve adadaki ve çevresindeki doğal kaynakları konusundaki haklarını garanti altına alacak her türlü çözümü destekleyeceğini aktaran Akar, "Başka bir garantör olan İngiltere de çözüm arayışında tarafsız, dengeli ve aktif bir rol oynayabilir ve oynamalıdır." ifadesini kullandı.