Orman Dairesi eski müdürlerinden Dr. Altay Fırat’ın hazırladığı “Sürdürülebilir Ormancılık, Kuzey Kıbrıs” adlı kitabı, KKTC’de bir ilk olup, önemli bilgiler içeriyor.

Uzun çalışmaların sonucunda hazırlanan ve basılan kitabını Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’a takdim eden Dr. Fırat “Kitap 1974’ten sonra ülkemizde sürdürülebilir ormancılık alanında yayınlanan ilk kitaptır” dedi.

Kitabın üniversitelere ve araştırmacılara ışık tutması dileğinde bulunan Dr. Fırat, ilgililerden gelecek görüşlere açık olduğunu kaydetti.

Reşat Akar da, başarılı çalışmalarından dolayı Altay Fırat’ı kutladı.