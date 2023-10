Neticeden memnun

BM, Pile’deki yol sorunu konusunda taraflarla mutabakata varıldığını açıkladı. Açıklamaya göre, çerçeve mutabakatı dün yürürlüğe girdi.

Açıklamayı BM Barış Gücü Basın Sözcülüğü aracılığıyla, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin (BMGS) Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Özel Danışman Vekili Colin Stewart yaptı. Stewart’ın açıklaması şöyle:

“Pile’de devam eden durumu çözecek düzenlemeler üzerinde bir mutabakata ulaşıldı. Bazı yöntemler hala tartışılmaktadır ancak çerçeve mutabakatı bugün yürürlüğe girecektir.”

Colin Stewart, ayrıca Pile’de varılan mutabakata ilişkin Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Stewart şöyle dedi:

“Bu çok iyi bir neticedir. Bu düzenlemelere, Pile’de yakın zamanda yaşanan krize ilişkin karşılıklı kabul edilebilir sonuca varılmasında kararlı olan tüm ilgili taraflarla yapılan son derece yapıcı görüşmelerin sonucunda ulaşıldı.

Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin endişelerinin tümü dikkatlice ele alınıp yanıt verildi ve tüm taraflarca iyi niyet gösterildi. Bu görüşmeler, böylesi bir anlaşmaya varılması konusunda bir kararlılık olması halinde tarafların anlaşmazlıklarına makul ve karşılıklı kabul edilebilir çözümler bulabilecekleri konusunda bir model olmuş, Kıbrıs sorununa karşılıklı bir çözüm bulunabileceğini hatırlatmıştır.”

Üç yabancı diplomatik misyondan destek…

Öte yandan İngiliz Yüksel Komiserliği, Fransa ve ABD’nin Güney Kıbrıs Büyükelçilikleri, Pile konusunda varılan uzlaşıdan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Açıklamada, her üç diplomatik temsilciliğin gerek UNFICYP gerekse Özel Temsilci Colin Stewart’a her iki tarafla, uzlaşı çabalarına zarar verecek gerginliklerin önlenmesi hususunda yaptığı temaslara tam destek verildiği de belirtildi.

Açıklamada, her iki tarafa esnek olma ve görüşmelerin yeniden başlayabilmesine yönelik ileriye doğru adım atma çağrısı yapılırken, ayrıca BM Genel Sekreteri’nin bir danışman atamasının önemine de vurgu yapıldı.