Tümü tedavi altında

Girne’ye bağlı Beylerbeyi ve Pamuklu - Çayırova anayolunda meydana gelen iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı.

Beylerbeyi'nde dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, Serhat Yıldız (E-20), yönetimindeki RY 159 plakalı salon araçla Rüzgarlı Bayır Sokak’ta seyir halindeyken dikkatsizce ana yola çıkış yaptığı sırada, Cristopher Paul Johnson (E-61) yönetimindeki MNP 387 plakalı motosiklete çarptı. Kaza sonucu yaralanan Johnson ve beraberindeki Alison Johnson Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Önce toprak sete, ardından ağaca çarptı

Pamuklu - Çayırova anayolunda meydana gelen kazada da 2 kişi yaralandı.

Polisin açıklamasına göre kaza, Metehan Yıldız'ın (E-32), yönetimindeki FA 719 plakalı araçla İskele istikametinde seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yoldan çıkıp, önce toprak sete, ardından da ağaca çarptı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Oğuz Ata (E-32) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.