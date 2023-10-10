Yine Ciklos

Ömer KADİROĞLU-Abdullah SUİÇMEZ

Girne’nin Ciklos virajında direksiyon hakimiyetini kaybeden 22 yaşındaki Elin Umurzakova’nın yönetimindeki araç bariyerlere çarparak takla attı. Araçta yolcu olarak bulunan 65 yaşındaki Titiana Pak hayatını kaybederken; 5 yaşındaki Alpaslan Özkan ile 10 yaşındaki Emirkan Özkan Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrasında Lefkoşa-Girne yolu uzun süre trafiğe kapatılırken, takla atan araç hurdaya döndü. Bu arada ülkemizde trafik kazalarıyla birlikte can kayıpları da artıyor. Geçtiğimiz yılın 12 ayında toplam can kaybı 24 iken, bu yıl içinde sayı 38’e yükseldi.

2’si çocuk 3 yaralı

Kuzey Kıbrıs’ta dün yine ardı ardına kazalar meydana geldi.

Lefkoşa - Girne anayolunda 65 yaşındaki Tatiana Pak’ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kaza saat 20.30 sıralarında gerçekleşti.

Polisin açıklamasına göre, Eilin Umurzakova (K-22), yönetimindeki NH 383 plakalı araçla Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Ciklos Mevkii yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve bariyerlere çarptıktan sonra takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Tatiana Pak (K-65), Emirkan Özkan (E-10) ve Alpaslan Özkan (E-5) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Tatiana Pak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.

10 ayda 38 can

Tatiana Pak’ın ölümüyle 2023 yılı 1 Ocak- 9 Ekim tarihleri arasında trafik kazası sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 38’e çıktı. Geçen yılın 12 ayında ise trafik kazaları sonucu 24 kişi yaşamını yitirmişti.

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2023, 03:56