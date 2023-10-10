Operasyon sürüyor

Suna ERDEN

Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklu bulunan 2 doktor ve 3 eczacı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, doktor S.T. ile iki eczacı Ö.T. ve E.T.’yi teminatla serbest bırakırken, doktor Ö.B. ve eczacı M.F. hakkında 3 gün ek tutukluluk emri verdi.

Bu arada sahte reçete düzenlenmesi meselesiyle ilgili olarak dün akşam saatlerinde biri doktor, ikisi eczacı ve ikisi de eczane çalışanı olmak üzere 5 kişi daha tutuklandı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada öncelikle doktor Ö.B. ve eczacı M.F. hakkındaki olgular aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlıların 13 Eylül’de başlatılan sahte reçete soruşturması kapsamında 5 Ekim’de tutuklandıklarını söyledi.

Polis, zanlıların 6 Ekim’de mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde M.F.’nin evinin, Ö.B.’nin kliniğinin arandığını söyledi. Polis, Ö.B.’nin kliniğinde 27 çeşitli küpürsüz ilaç, 11 adet sosyal sigorta reçetesi tespit edildiğini belirtti.

Polis, Ö.B.’nin Ocak-Ağustos ayları arasında bin 247’si Faruk Eczanesine, diğerleri farklı eczanelere olmak üzere toplam 10 bin 861 adet reçete yazdığını ifade etti. Polis Ö.B.’nin ağustos ayından Faruk Eczanesi için yazdığı 72 reçeteden 35’şinin sahte çıktığını söyledi.

Polis, 36 kişiden ifade aldıklarını, bir kişinin Ö.B.’ye muayene olduğunu söylediğini, 8 kişinin muayene olmadığını ancak doktorunu tanıdığını, 27 kişinin ise doktoru hiç tanımadığını söylediğini aktardı.

Polis, M.F.’nin ise Ocak- Ağustos ayları arasında sosyal sigortalara 3 bin 137 adet reçete gönderdiğini, bunlardan 86 adedi ile ilgili ifade alındığını, 85’inin sahte olduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Polis, M.F.’nin eczanesine giden müşterilere boş A4 kağıdı imzalattığını, bunlara ilaç küpürü yapıştırdığını, bu yönde tanık ifadeleri olduğunu söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, Ö.B.’nin ürolojik sorunlar nedeniyle Lefkoşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını belirtti.

Polis, zanlılar hakkında 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme, zanlılar hakkında 3'er gün ek tutukluluk emri verdi. Mahkeme, rahatsızlığı nedeniyle zanlı Ö.B.’nin tutukluluk süresini polis kontrolünde hastanede geçirmesi konusunda da karar üretti.

3 zanlı serbest kaldı

Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan doktor S.T. ile iki eczacı Ö.T. ve E.T. ise teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Ocak-Ağustos 2023 döneminde eczacılar Ö.T. ve E.T.’nin dolandırmak kastıyla doktor S.T.’nin yardımıyla, müşterilerinin reçetelerinde almadıkları ilaçları alınmış gibi gösterip, Sosyal Sigortalar Dairesi’nden sahtekarlıkla para temin ettiklerinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, soruşturma süresince zanlıların birçok reçeteyi sahtelediklerinin belirlendiğini ifade etti. Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların, 50’şer bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kişinin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

