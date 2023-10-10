Soruşturma sürüyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından 25 gram metamfetamin türü uıyuşturucu madde ile yakalanan, Murat Şengül, Ahmet Altundemir, Yağmur Bulut ve Ümit Kabukçu dün ek tutukluluk talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı. Duruşmada soruşturmanın devam ettiği, beklenen analiz sonuçları olduğu belirtildi. Ayrıca mesele ile ilgili aranan şahıslar olduğu da açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 9 Ekim 2023 tarihinde sabah saatlerinde, zanlı Ümit Kakukçu’nun sahibi olduğu evde ikamet eden Murat Şengül’ün tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve konu adrese baskın yaptıklarını anımsattı.

Eve gidildiğinde zanlı Murat Şengül, zanlı Ahmet Altundemir ve Yağmur Bulut’un tespit edildiğini hatırlatan polis, yapılan arama sonucunda, salonda bir poşet içerisinde 20 gram metamfetamin ile yine plastik bir bidon içerisinde 5 gram metamfetamin bulunduğunu açıkladı.

Ev sahibi olan zanlı Ümit Kabukçu’nun mesele kapsamında tutuklandığını anımsatan polis, soruşturmanın sürdüğünü, beklenen analiz sonuçlarının olduğunu bildirdi ve mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.