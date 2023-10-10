Yolculuk yarım kaldı

Sahte Fransız kimliği ile Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a giriş yapan Sami David, Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmak isterken yakayı ele verdi.

Tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 7 Ekim 2023 tarihinde, saat 14.30 sıralarında, Lefkoşa’da Lokmacı Sınır Kapısında, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye başka bir şahıs adına sahte olarak düzenlenmiş olan Fransız kimlik kartıyla giriş yaptığını söyledi. Polis, zanlının Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken yakalandığını ifade etti. Polis, zanlının tutuklandığını, mesele ile ilgili soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, sahte kimliğin belge inceleme uzmanları tarafından inceleneceğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, hakkında “sahte resmi evrakı tedavüle sürme ve sahte davranışla kayıt temini” suçlarından soruşturma başlatılan zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.