14 bin lira kayıp

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kırtasiye dükkanında tahsilatçı olarak çalışan İrfan Bektaş, iş yerine ait paraları çaldığı gerekçesiyle tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kırtasiye dükkanında çalışan zanlının ,

6-7 Ekim 2023 tarihleri arasında, Girne ve Gazimağusa Şubelerinden Merkez Şubeye iletilmek üzere kendisine teslim edilen toplam 14 bin TL nakit parayı, işletmeye teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığını söyledi.

Polis, 8 Ekim tarihinde iş yerinden yapılan şikayet üzerin zanlının tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde suçlarını kabul ettiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, çalınan paranın bulunamadığını, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.