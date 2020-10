‘Neyi görüşeceğimize karar vermeliyiz’

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Birleşmiş Milletler’de (BM) seçimlerden sonra 5+1 gayriresmi bir toplantı yapmayı ben teklif ettim. Neden? Neyi müzakere edeceğimize karar vermemiz lazım” diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, her zamankinden daha yakın çalışacağı bir dönemde olduğunu belirterek, Türkiye'nin, KKTC'ye verdiği desteği de sürdüreceğini bildirdi. Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

"KKTC'de 11 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Türkiye'nin adaylara değil ama Kıbrıs Türk halkına mesajı nedir?" sorusuna ilişkin Çavuşoğlu, KKTC'deki bu seçimin, her seçim gibi önemli olacağını ve Kıbrıs Türk halkının iradesinin sandığa yansıyacağını kaydetti.

Çavuşoğlu, KKTC'de her zaman demokratik seçimlerin olduğunun altını çizerek, Kıbrıs'ta bu olgunluğun bulunduğunu söyledi.

Rum tarafı paylaşmak istemiyor

Çavuşoğlu, özellikle bu süreçte, Kıbrıs müzakereleriyle ilgili konuların seçim malzemesi haline geldiğini söyleyerek, şöyle devam etti:



"Biz Crans-Montana'da, '(Onlara) Bir daha federasyon için müzakere yapmayacağız. Bu son kez müzakeredir, o nedenle bu fırsatı tepmeyelim.' dedik. Ben söyledim bir kere, (Cumhurbaşkanı Mustafa) Akıncı söyledi iki defa. Bazen Akıncı önce söyledi, ben sonra iki defa söyledim. Toplantının başında, sonunda, kendi aramızdaki görüşmelerde de bu konuda hemfikirdik. Neden bunu söylüyoruz? Seçimde söz konusu olduğu için değil. 60 yıl federasyon için müzakere edildi. Bir sonuç çıktı mı? Çıkmadı. Bunun sorumlusu Türk tarafı mı? Hayır. Sorumlusu kim? Rum tarafı. Neden? Çünkü Türk tarafıyla hiçbir şey paylaşmak istemiyorlar. Federasyon olunca gücü paylaşmak zorundasın. Federasyonda, gücü, ekonomiyi her şeyi paylaşmak zorundasın.

Artık bekleyemeyiz

Çavuşoğlu, “Gerçekçi olmak istiyoruz. 100 sene, 1000 sene daha federasyon için müzakere edelim, yine olmayacak" dedi.

Bu nedenle, başka seçeneklerin değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, "O nedenle, Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) oluruyla BM'de seçimlerden sonra 5+1 gayriresmi bir toplantı yapmayı ben teklif ettim. Neden? Neyi müzakere edeceğimize karar vermemiz lazım." diye konuştu.

Çavuşoğlu, federasyon seçeneğinin bugüne kadar olmaması nedeniyle başka seçeneklerin konuşulması gerektiğini belirterek, bir çözüme varılmadığında Kıbrıs Türk halkının mağdur edildiğini ve KKTC'nin cezalandırıldığını söyledi.

Elektrik için çalışma başlatıldı

Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Su konusunda Mersin'den denizin altından suyu götürdük. Bu teknoloji ilk defa orada uygulandı. Şimdi bakım yapılıyor. Tabii bunların olması gerekiyor. Bugünlerde de suyun oraya akacağını en son Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat (Oktay) Bey söylemişti. Şimdi elektrik de istiyorlar. Elektriğin de maliyetinin düşmesi gerekiyor. Aynı çalışmayı elektrik konusunda da yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız talimatları verdi, çalışıyorlar. Suyu nasıl götürdüysek elektriği de aynı şekilde götürürüz. Ayrıca, şu anda maliyetleri yüksek dönüşüm santralleri var. Bu maliyetleri düşürmek için yeni teknolojilerle kamu-özel ortaklığı çerçevesinde çalışmalar da var. İyi gününde de kötü gününde de KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olmamız lazım.

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020, 10:40