Kuzeyde 4, güneyde 17 vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 4, Güney Kıbrıs’ta ise 17 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 576 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını ve 22 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve gözetim altında bulunduklarını, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu söyledi.

Güneyde artış

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 2 bin 454 sonucunda 17 pozitif vaka belirlendi. Toplam vaka bin 772’ye yükseldi.