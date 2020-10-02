Kuzeyde 4, güneyde 17 vaka

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Kuzeyde 4, güneyde 17 vaka
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Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 4, Güney Kıbrıs’ta ise 17 yeni vaka tespit edildi.  Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 576 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını ve 22 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.  Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve gözetim altında bulunduklarını, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu söyledi. 

Güneyde artış
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 2 bin 454 sonucunda 17 pozitif vaka belirlendi. Toplam vaka bin 772’ye yükseldi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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