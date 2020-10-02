Önemli gelişme

Milli Savunma Bakanlığı da NATO Karargahı’nda Türkiye-Yunanistan arasında yapılan teknik toplantılarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrasında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ‘Ayrıştırma Usullerinin’ ele alındığı toplantıların yapılmasına karar verildiği hatırlatılarak şöyle denildi:

“Bu kapsamda Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı’nda yapılan toplantılar sonucunda ‘genel ilkelerde’ ortak anlayışa varıldı.

Doğu Akdeniz’deki unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik icra edilecek koordinasyonun teknik detaylarının görüşüleceği bir sonraki toplantının 5 Ekim 2020'de NATO Karargahı’nda yapılması planlanmaktadır.”

NATO: Mekanizma kuruldu

NATO'dan yapılan açıklamada ise Türkiye ile Yunanistan arasında NATO arabuluculuğu ile askeri çatışma önleme mekanizmasının kurulduğu belirtildi.



Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020, 10:52

NATO´dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Yunanistan ve Türkiye askeri temsilcileri arasında Brüksel’deki NATO Karargahında gerçekleştirilen bir dizi teknik toplantının ardından, 1 Ekim 2020 Perşembe günü ikili bir askeri çatışma önleme mekanizması oluşturuldu. Mekanizma, Doğu Akdeniz’de kaza riskini azaltmak için tasarlandı.”NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, askeri çatışma önleme mekanizmasını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek şöyle konuştu:“Her ikisi de değerli NATO müttefiki olan Yunanistan ve Türkiye’nin yapıcı girişimleriyle elde edilen bir askeri çatışma önleme mekanizmasının kurulmasını memnuniyetle karşılıyorum.Bu güvenlik mekanizması, anlaşmazlığı ele almaya yönelik diplomatik çabalar için alan yaratmaya yardımcı olabilir ve bu çabaları daha da geliştirmeye hazırız. Her iki müttefikle de yakın temas halinde kalacağım.”