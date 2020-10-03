Lions Kulübü etkinliklerine ara vermeden devam ediiyor

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Pandemi sürecindeki zor koşullarda bile etkinliklerine ara vermeden devam ediyor. Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Dönem Başkanı Rezan Şekerzade tarafından yapılan açıklamaya göre, kulüp salgına yönelik olarak; eğitim kurumlarının zor günlerinde faaliyetlerini güven içerisinde sürdürebilmeleri için bazı eğitim kurumlarını ziyaret edip çeşitli malzeme bağışı yaptı.

Yapılan bağışlar ve okullar şu şekilde açıklandı:



Atatürk İlkokuluna 600 Adet Maske, 20 Litre dezenfekte ilacı ve 3 adet ateş ölçer ve hikaye kitapları.Bayraktar Ortaokuluna 3 Adet Tablet.Çocuk Esirgeme Kurumuna; hikaye kitapları, lego seti ve kalem boya setleri…

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020, 11:28