Lions Kulübü etkinliklerine ara vermeden devam ediiyor

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Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Pandemi sürecindeki zor koşullarda bile etkinliklerine ara vermeden devam ediyor

Lions Kulübü etkinliklerine ara vermeden devam ediiyor
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Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Pandemi sürecindeki zor koşullarda bile etkinliklerine ara vermeden devam ediyor. Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Dönem Başkanı Rezan Şekerzade tarafından yapılan açıklamaya göre, kulüp salgına yönelik olarak; eğitim kurumlarının zor günlerinde faaliyetlerini güven içerisinde sürdürebilmeleri için bazı eğitim kurumlarını ziyaret edip çeşitli malzeme bağışı yaptı.
Yapılan bağışlar ve okullar şu şekilde açıklandı:

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Atatürk İlkokuluna 600 Adet Maske, 20 Litre dezenfekte ilacı ve 3 adet ateş ölçer ve hikaye kitapları.
 Bayraktar Ortaokuluna 3 Adet Tablet.
Çocuk Esirgeme Kurumuna; hikaye kitapları, lego seti ve kalem boya setleri…           

                                                         

  

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020, 11:28
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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