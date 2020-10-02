Kefil bulamadı

Suna ERDEN

Komşusu tarafından değerini öğrenmesi için kendisine verilen 122 yıllık bronz heykeli çaldığı öne sürülen Nurhan Erim Yanık hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Soruşturma amaçlı 6 gündür tutuklu olan zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Bronz heykelin zanlının tasarrufunda bulunduğu belirtilirken, teminat talep edildi.

Mahkeme, 5 bin nakit teminat yatırılması ve iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi. Ancak teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı cezaevine gönderildi.

Heykeli geri vermedi



Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020, 10:40

Soruşturmayı yapan polis, Lapta’da yaşanan olayda Hüseyin Cem Paşaoğulları’nın 7 Eylül 2020 tarihinde üzerinde 1898 yılı damgası bulunan bronz kartal heykelini değerini öğrenmesi için Nurhan Erim Yanık’a eşi aracılığı ile verdiğini söyledi.Polis, zanlının heykeli geri getirmemesi üzerine Paşaoğulları’nın polise şikâyette bulunduğunu ifade etti.Zanlının şikâyet üzerine gözaltına alındığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, mahkemeye çıkarılarak toplam 6 gün tutukluluk emri alındığını anımsattı.Polis, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını, heykelin zanlının tasarrufunda bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.Mahkeme, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlı hakkında tutuksuz yargı kararı verdi. Ancak teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı cezaevine gönderildi.