Ağaca vurup yakalandılar 

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150 gram uyuşturucuyu zuladan alırken polisi gören ve kaçmaya çalışan Ömer Ali Karakaya ile İsmail Şengül kaza yaptı

Ağaca vurup yakalandılar 
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Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa bölgesinde, Dörtyol ile Türkmenköy arasında polisin takibine yakalanan Ömer Ali Karakaya ile İsmail Şengül kaçmaya kalkıştı. Ancak zanlılar 200 metre gidemeden yönetimlerindeki araçla ağaca çarptı. 
Kaza hafif atlatılırken, zanlılar gözaltına alındı. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlıların tasarrufunda 150 gram uyuşturucu bulunduğu belirtildi. 

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Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Yusuf Karaoğulları, 30 Eylül 2020 tarihinde Dörtyol ile Türkmenköy arasında bir bölgede uyuşturucu alışverişi yapılacağı bilgisini aldıklarını ve bölgeye giderek pusu görevine başladıklarını söyledi. Polis, zanlıların HP 550 plakalı araç ile bölgeye geldiklerini ve çorap içine gizlenmiş 150 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddeyi aldıkları esnada suçüstü tespit edildiklerini aktardı.
Karaoğulları, zanlıların polisi görmeleri üzerine araçları ile kaçmaya çalıştıklarını ve 200 metre ilerde bulunan ağaca çarpmaları sonucu yakalandıklarını söyledi.
Soruşturmanın yeni başladığını bildiren Karaoğulları, mahkemeden süre talep etti. 
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 1 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi. 

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020, 10:40
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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