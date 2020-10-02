‘Karma’ ekip

Suna ERDEN

Lefkoşa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda Randy Richard Ebakoleane (32), Ahmet Manga (35), Emmanuel Asuquo Umoh (28) ve M.A.K. (K-22) tutuklandı. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların tasarrufunda öğütücü, uyuşturuculu sigara, 6 gram hintkeneviri bulunduğu belirtildi. Evinde bir gram uyuşturucu bulunan Randy Richard Ebakoleane’nin maddeyi Ahmet Manga’dan 300 TL’ye aldığı kaydedildi.

Soruşturmayı yapan polis, 30 Eylül 2020 tarihinde bir polis ekibi tarafından Randy Richard Ebakoleane’nin evinde yapılan aramada bir gram hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, Randy Richard Ebakoleane’nin uyuşturucu maddeyi Ahmet Manga’dan 300 TL’ye aldığını itiraf ettiğini belirtti.



Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020, 10:40

Polis, Ahmet Manga’nın Emmanuel Asuquo Umoh’un evinde tespit edildiğini ve makul güç kullanılarak tutuklandığını anlattı.Polis, zanlıların tasarrufunda tütünle karışık iki adet elle sarılı içinde uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve 5 gram hintkeneviri olduğuna bulunarak emare alındığını belirtti.Polis; alınacak ifadeler, soruşturulacak şahıslar ve aranan bir kişi olduğunu söyleyerek, zanlıların bir gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.