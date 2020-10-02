Deport edilecek

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Çatalköy’de yaşanan olayda kız arkadaşına tehditler yağdırıp, cinsel taciz suçu işlediği iddia edilen Osman Yurtseven hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı teminat talebiyle dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Soruşturmayı yapan polis, zanlının Çatalköy’de birlikte yaşadığı kız arkadaşını iki kez tehdit ettiğini, bir kez de cinsel tacizde bulunduğunu belirtti.



Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020, 10:40

Polis, ilk olayda zanlının eline tava alıp, havaya kaldırdıktan sonra evden ayrılmak istediği gerekçesiyle kız arkadaşını, “Eğer gidersen seni öldürürüm” diyerek tehdit ettiğini söyledi.Polis, zanlının 26 Eylül tarihinde de WhatsApp’tan kız arkadaşına kendi cinsel organının fotoğrafını gönderip, cinsel taciz suçu işlediğini belirtti.Polis memuru, zanlının 27 Eylül’de ise yine WhatsApp’tan kız arkadaşına mesaj atıp, “Ses kayıtlarını ailene göndereceğim” diyerek tehdit ettiğini ifade etti.Zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını, 3 gündür gözetim altında tutulduğunu kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti. Zanlı bir ay süreyle cezaevine gönderildi.