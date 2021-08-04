Nijerya’dan, Ercan’a 3.5 kilo uyuşturucu

Ercan Havaalanı’na Nijerya’dan gönderilen 7 paketten 3 kilo 500 gram ağırlığında uyuşturucu madde çıktı. Paketlerin alıcısı olarak görülen Augustine Obiankonwa, uyuşturucuyu sipariş eden Macdonald Chikaire Obi ve suçla bağlantılı Wisdom Onu Ugorji mahkeme kararıyla tutuklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 2 Ağustos 2021 tarihinde Uchechukwu Augustine Obiankonwa’nın adına Ercan Havaalanı Kargo bölümüne gelen 7 paketin şüpheli görülmesi üzerine gümrük memurlarının Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bilgi verdiğini söyledi.

Polis, Narkotik ekibi tarafından şüpheli paketlerde yapılan kontrolde 3 kilo 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edildiğini ifade etti.

Obiankonwa’nın tutuklandığını kaydeden polis, ifadesinde paketi aldıktan sonra internet üzerinden daha önceden görüşerek anlaştığı Macdonald Chikaire Obi’ye Gazimağusa’da vereceğinin itiraf ettiğini aktardı.

Polis, Mağusa’ya gitti ve…

Polis, Gazimağusa’ya gidildiğini, uyuşturucu maddeleri almak için araçtan aşağıya inen Macdonald Chıkaıre Obı’nin ve araç sürücüsü olan Wisdom Onu Ugorjı’nin tutuklandığını belirtti. Polis, akabinde Obı’nin üzerinde ve tutmakta olduğu karton çanta içerisinde yapılan kontrolde foil kâğıdına sarılı yaklaşık 2 gram ağırlığında uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.