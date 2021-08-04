Salih Akdeniz serbest kaldı

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta inşaat içerisinden kablo çalan zanlılar Sertaç Kirişci ve Salih Akdeniz hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan Sertaç Kirişci cezaevine gönderilirken, Salih Akdeniz teminatla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Sertaç Kirişci ve Salih Akdeniz’in 26- 29 Temmuz 2021 tarihleri arasında saat 19.00 sıralarında Haspolat’ta Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi kampüsü içerisinde tadilat halindeki binadan 19 bin TL değerinde 50 metre uzunluğundaki zırhlı yer altı kablolarını keserek çaldıklarını söyledi.

Polis, zanlıların çaldıkları kabloları JM 819 ve ZHP 262 plakalı salon araca yükleyip çaldıklarını, kabloların bir kısmını Minareliköy Kirli Sanayi bölgesinde bulunan bir hurdacıya 3 bin TL karşılığında sattıklarını ifade etti. Polis, mesele ile ilgili kabloların bir kısmının emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, Sertaç Kirişci’nin bir ayı aşmamak üzere cezaevinde kalmasına, Salih Akdeniz’in ise 7 bin 500 TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 125’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.