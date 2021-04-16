‘Niyetim kötü değildi’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da öğrenci yurdunda yaşandığı iddia edilen olayda arkadaşı olan genç kadını zorla öpmeye çalıştığı, cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen Aniefiok Malachi John hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, teminat talep edildi. Zanlının arkadaş ortamında tanıdığı D.Ç. isimli kadını odaya götürüp, yatağa ittiği ve öpmeye çalıştığı belirtildi.

Yatağa itti, öpmeye çalıştı

Mahkemeye meselenin olgularını anımsatan polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlının 11 Nisan 2021 tarihinde, saat 00.30 sıralarında arkadaş grubu aracılığı ile tanıdığı D.Ç. isimli kadını yurt odasında, arkadaş toplantısı yaptıkları esnada, başka bir odaya götürdüğünü söyledi. Polis, zanlının odaya götürdüğü kadını elleriyle iterek, yatağa düşürdüğünü, ardından zorla öpmeye çalışarak cinsel saldırı suçunu işlediğini aktardı. D.Ç.’nin çığlıkları üzerine diğer odada bulunan arkadaşlarının geldiğini ve zanlının bu esnada kaçtığını anlatan Yücetürk, olayın polise aynı gün 22.30’da bildirildiğini kaydetti. Polis, zanlının kısa sürede tespit edilerek tutuklandığını aktardı.



Zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis memuru Löğmen Yücetürk, bu süre içerisinde olayın gerçekleştiği yurtta bulunan şahıslardan ifade aldıklarını söyledi.Polis memuru, zanlının ifadesinin alındığını; genç kadını ittiğini kabul ettiğini ancak öpmeye çalıştığı yönündeki iddianın doğru olmadığını öne sürdüğünü belirtti. Yücetürk, zanlının kadını itmesinin nedeninin ise odaya gittiğini, D.Ç.’nin yanına geldiğini, onu istemediği için ittirdiğini ileri sürdüğünü açıkladı.

Soruşturma tamamlandı

Polis memuru Löğmen Yücetürk, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede öğrenci olarak bulunduğunu belirterek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 10 bin TL nakit teminat ödemesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.