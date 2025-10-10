Polise konuştu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 1 Ekim’de meydana gelen silahlı saldırı olayıyla ilgili tutuklanan M.S.Ö ile Ü.Y. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Kendisini öldürmeye teşebbüs eden tetikçilere ateş açan M.Ö.S., teminatla serbest bırakılırken, Ü.Y. hakkında ek tutukluluk talep edildi. Ü.Y.’nin saldırıyı gerçek-leştiren zanlılardan D.K.’nin ülkeye girişine yardımcı olduğu ve olayda kullanılan silahları temin ettiği iddia edildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan iki kişi, suçla bağları tespit edilemediğin-den dolayı serbest bırakıldı.



Olgular yeniden aktarıldı

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Süleyman Açıkada, olayın 1 Ekim saat 02.00 sırala-rında yaşandığını belirtti. Açıkada; E.D. ve D.K. isimli zanlıların, M.Ö.S.’yi öldürmek kastıyla silahlarını ateşlemeye çalıştıklarını, ancak tabancanın tutukluk yapması üzerine olay yerinden kaçtıklarını anlattı.

Polis, M.Ö.S.’nin de iki zanlının arkasından koşarak park alanında tabancasıyla ateş ettiğini söyledi. Soruşturma sürecinde M.Ö.S.’nin gönüllü ifade verdiğini ve olayda kullandığı tabancanın yerini polise gösterdiğini belirten Açıkada, silahın bulunarak emare alındığını ifade etti. Soruş-turmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Tetikçiye yardım eden zanlı 7 gün daha tutuklu



Mahkemede ifade veren polis, D.K.’nin Ü.Y.’ye ait bir TIR ile Mersin Limanı’ndan Gazimağusa Limanı’na geldiğini, Ü.Y.’nin de zanlıyı muhaceret işlemi yaptırmadan ülkeye soktuğunu belirtti. Polis, olayda kullanılan silahların Ü.Y. tarafından E.D. ve D.K.’ya teslim edildiğinin tespit edil-diğini söyledi. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin sürdüğünü kaydeden polis, ek tutukluluk talebinde bulundu.

Mahkeme, M.Ö.S.’nin davaları görüşülünceye kadar serbest kalmasına karar verdi. Zanlının 90 bin TL nakdi teminat yatırması ve iki KKTC vatandaşının birer milyon TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla serbest bırakılmasına emir verildi. Mahkeme; zanlı Ü.Y.’nin ise 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.



İki genç serbest bırakıldı

Bu arada olayla bağlantılı olarak daha önce tutuklanan 20 yaşındaki P.A.G. ve 19 yaşındaki C.A.A. isimli iki genç, yürütülen soruşturma sonucunda olayla bağlantılarının bulunmadığının tespit edilmesi üzerine serbest bırakıldı.

Diğer iki zanlı E.D. ve D.K.’nin ise tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarılmaları bekleniyor.