O gün Dikmen’de bulunuyordu

Suna ERDEN

Tepebaşı-Kalkanlı arasındaki ormanlık alanda meydana gelen büyük yangından bir gün sonra aynı bölgedeki ağaçlık alanı yakmaya çalıştığı tespit edilerek tutuklanan Yusuf Sadrazam hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Yapılan soruşturmada zanlının Tepebaşı-Akdeniz arasındaki ormanlık alanı yakmaya çalıştığını kabul ettiği ancak bir gün önce meydana gelen büyük yangınla alakası olmadığı belirtildi.

Zanlının 17 Mayıs’ta meydana gelen büyük orman yangını esnasında Dikmen’de olduğu tespit edildi. Telefon görüşmeleri, sinyallerini, kamera görüntülerini inceleyen polis, zanlının yangın esnasında ve sonrasında da Dikmen’de olduğunu açığa çıkardı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Yusuf Sadrazam’ın 18 Mayıs 2020 tarihinde, saat 11.00 sıralarında Tepebaşı’nda ormanlık alanda yangın çıkarmaya çalıştığını söyledi.

Polis, zanlının 18 Mayıs’ta Tepebaşı - Akdeniz Köyünün 4-5 km’leri arasındaki yolda seyir halinde bulunduğu sırada, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı mangal yakacağını ateşledikten sonra ormanı yakmak maksadıyla yolun güney kısmına atıp olay yerinden ayrıldığını belirtti.

Polis, olayın akabinde aynı yolda seyir halinde olan bir vatandaşın olayı gördüğünü, ateşi büyümeden söndürdüğünü ve polisi arayarak zanlının araç plakasını ve eşkâlini tarif ederek tutuklanmasını sağladığını açıkladı.

Ağır bir suç işledi

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini 18 Mayıs’ta yangın çıkarmaya çalıştığını itiraf ettiğini ancak 17 Mayıs’ta Tepebaşı-Kalkanı arasındaki büyük orman yangını ile bağlantısının olmadığını tespit ettiklerini söyledi. Polis, zanlının bölgede meydana gelen diğer yangınlarla ilgisi olduğuna dair kanıt bulunmadığını belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, yangın çıkarma teşebbüsünün ağır bir suç olduğunu belirterek, zanlıyı tutuklu yargılanmak üzere bir ayı aşmayan süre ile cezaevine gönderdi.