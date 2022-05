Ödüller verildi

Raif UZKAN

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde her yıl düzenlediği İlkokullar arası resim ile Ortaokul ve Liselerarası şiir ve kompozisyon yarışmalarının ödül töreni Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Ödül törenine Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun yanı sıra Bakanlık ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı yetkilileri ve personeli ile öğrenciler, veliler, öğretmenler ve okul müdürleri de katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklâl Marşının okunmasıyla başladı. Ardından Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı tanıtım filmi izlendi. Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca’nın konuşmasının ardından yarışma jürisine hediye takdimi Bakan Nazım Çavuşoğlu tarafından yapıldı. Sırasıyla özel eğitim öğrencileri, okul öncesi ve ilkokul, ardından ortaokul ve lise derecesindeki öğrencilere ödülleri Bakanlık ve SSTB yetkilileri tarafından dağıtıldı. TMK Öğrencisi Savaş Umut Yıldız’ın “Sivil Savunma” şiirinin ardından Bakan Nazım Çavuşoğlu törene katılanlara hitap etti ve kokteyle geçildi.

Törende yarışmalarda dereceye giren 41 öğrenciye ödül, takdir belgesi ve çeşitli hediyeler verilirken, öğretmen ve okul müdürleri ile jüri üyelerine de teşekkür belgeleri ve hediyeleri takdim edildi.

Yarışmalar da dereceye giren okul ve öğrenciler ise şöyle:

Resim Yarışması Jüri Özel Ödülü

Mansiyon : Girne Özel Eğitim Okulu’ndan Duygu KAŞIKÇI

Jüri Özel Ödülü : Girne Özel Eğitim Okulu’ndan Diana FEDEROVSKA

Sergiye Değer : Girne Özel Eğitim Okulu’ndan Kansu SARITAŞ

Sergiye Değer : Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’ndan Merve İNCİGE

Okul Öncesi 4-5 Yaş Grubu Resim Yarışması

Birinci : Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu’ndan İpek ŞAHLI

İkinci : Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu’ndan Ali ATİKOĞLU

Üçüncü : Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu’ndan Nefes GÜRDAL

Mansiyon : Fazıl Plümer Anaokulu’ndan Miraç KARAAHMETLİ

Jüri Özel Ödülü : Girne Maarif Anaokulu’ndan Furkan URCAN

Sergiye Değer : Gaziveren Anaokulu’ndan Mertol Kuzey ETİZ

Sergiye Değer : Gazimağusa Maarif Anaokulu’ndan Beren Naz GİRGİN

İlkokul 1’inci, 2’inci, 3’üncü Sınıflar Arası Resim Yarışması

Birinci : Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu’ndan Fatma OKUR

İkinci : Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu’ndan Tuana KARA

Üçüncü : 23 Nisan İlkokulu’ndan Ayaz TUNCER

Mansiyon : Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu’ndan Mina ÜNAL

Jüri Özel Ödülü : Şht. İlker Karter İlkokulu’ndan Toprak Kocaman YİĞİT

Sergiye Değer : Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu’ndan Ada ERSOY

Sergiye Değer : Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu’ndan Eva Masal CENGİZ

İlkokul 4’üncü ve 5’inci Sınıflar Arası Resim Yarışması

Birinci : Karşıyaka Merkez İlkokulu’ndan Mısra BORAL

İkinci : Karaoğlanoğlu İlkokulu’ndan Muhammed Yusuf KARABİBER

Üçüncü : Gelibolu İlkokulu’ndan Mekan HALİMOW

Mansiyon : Alsancak İlkokulu’ndan Esen UZUN

Jüri Özel Ödülü : Yakın Doğu İlkokulu’ndan Eran LEYLAK

Sergiye Değer : Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu’ndan Mekan ORAN

Sergiye Değer : Tepebaşı İlkokulu’ndan Furkan Ensar AKKUŞ

Ortaokullar Arası Kompozisyon Yarışması

Birinci : The English School Of Kyrenia’dan Simay GÜMÜŞAY

İkinci : Türk Maarif Koleji’nden Özay Fevzi ULUÇ

Üçüncü : The English School Of Kyrenia’dan Ada Su KURTARICIELLER

Jüri Özel Ödülü : Oğuz Veli Ortaokulu’ndan Damla KESKİN

Liseler Arası Kompozisyon Yarışması

Birinci : Türk Maarif Koleji’nden Elif Ecem ÖZKAN

İkinci : Türk Maarif Koleji’nden Süleyman Eren ÇELEBİ

Üçüncü : Türk Maarif Koleji’nden Ecem ÇIDAM

Jüri Özel Ödülü : Türk Maarif Koleji’nden Sanem KAYIMZADE

Ortaokullar Arası Şiir Yarışması

Birinci : Canbulat Özgürlük Ortaokulu’ndan Eylül EREN

İkinci : Canbulat Özgürlük Ortaokulu’ndan Ammar HIZAN

Üçüncü : Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden Arınç OKUR

Jüri Özel Ödülü : Canbulat Özgürlük Ortaokulu’ndan Boran ÇELİK

Liseler Arası Şiir Yarışması

Birinci : Türk Maarif Koleji’nden Savaş Umut YILDIZ

İkinci : Türk Maarif Koleji’nden Ayla DAĞ

Üçüncü : Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nden Nurjahan ROZYBAYEVA

Jüri Özel Ödülü : İskele Evkaf Türk Maarif Koleji’nden Ela İSMETOĞLU