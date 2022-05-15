Ödüller verildi

Raif UZKAN
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde her yıl düzenlediği İlkokullar arası resim ile Ortaokul ve Liselerarası şiir ve kompozisyon yarışmalarının ödül töreni Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.
Ödül törenine Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun yanı sıra Bakanlık ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı yetkilileri ve personeli ile öğrenciler, veliler, öğretmenler ve okul müdürleri de katıldı.
Tören, saygı duruşu ve İstiklâl Marşının okunmasıyla başladı. Ardından Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı tanıtım filmi izlendi. Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca’nın konuşmasının ardından yarışma jürisine hediye takdimi Bakan Nazım Çavuşoğlu tarafından yapıldı. Sırasıyla özel eğitim öğrencileri, okul öncesi ve ilkokul, ardından ortaokul ve lise derecesindeki öğrencilere ödülleri Bakanlık ve SSTB yetkilileri tarafından dağıtıldı. TMK Öğrencisi Savaş Umut Yıldız’ın “Sivil Savunma” şiirinin ardından Bakan Nazım Çavuşoğlu törene katılanlara hitap etti ve kokteyle geçildi.
Törende yarışmalarda dereceye giren 41 öğrenciye ödül, takdir belgesi ve çeşitli hediyeler verilirken, öğretmen ve okul müdürleri ile jüri üyelerine de teşekkür belgeleri ve hediyeleri takdim edildi.
Yarışmalar da dereceye giren okul ve öğrenciler ise şöyle:
Resim Yarışması Jüri Özel Ödülü
Mansiyon : Girne Özel Eğitim Okulu’ndan Duygu KAŞIKÇI
Jüri Özel Ödülü : Girne Özel Eğitim Okulu’ndan Diana FEDEROVSKA
Sergiye Değer : Girne Özel Eğitim Okulu’ndan Kansu SARITAŞ
Sergiye Değer : Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’ndan Merve İNCİGE
Okul Öncesi 4-5 Yaş Grubu Resim Yarışması
Birinci : Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu’ndan İpek ŞAHLI
İkinci : Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu’ndan Ali ATİKOĞLU
Üçüncü : Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu’ndan Nefes GÜRDAL
Mansiyon : Fazıl Plümer Anaokulu’ndan Miraç KARAAHMETLİ
Jüri Özel Ödülü : Girne Maarif Anaokulu’ndan Furkan URCAN
Sergiye Değer : Gaziveren Anaokulu’ndan Mertol Kuzey ETİZ
Sergiye Değer : Gazimağusa Maarif Anaokulu’ndan Beren Naz GİRGİN
İlkokul 1’inci, 2’inci, 3’üncü Sınıflar Arası Resim Yarışması
Birinci : Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu’ndan Fatma OKUR
İkinci : Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu’ndan Tuana KARA
Üçüncü : 23 Nisan İlkokulu’ndan Ayaz TUNCER
Mansiyon : Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu’ndan Mina ÜNAL
Jüri Özel Ödülü : Şht. İlker Karter İlkokulu’ndan Toprak Kocaman YİĞİT
Sergiye Değer : Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu’ndan Ada ERSOY
Sergiye Değer : Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu’ndan Eva Masal CENGİZ
İlkokul 4’üncü ve 5’inci Sınıflar Arası Resim Yarışması
Birinci : Karşıyaka Merkez İlkokulu’ndan Mısra BORAL
İkinci : Karaoğlanoğlu İlkokulu’ndan Muhammed Yusuf KARABİBER
Üçüncü : Gelibolu İlkokulu’ndan Mekan HALİMOW
Mansiyon : Alsancak İlkokulu’ndan Esen UZUN
Jüri Özel Ödülü : Yakın Doğu İlkokulu’ndan Eran LEYLAK
Sergiye Değer : Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu’ndan Mekan ORAN
Sergiye Değer : Tepebaşı İlkokulu’ndan Furkan Ensar AKKUŞ
Ortaokullar Arası Kompozisyon Yarışması
Birinci : The English School Of Kyrenia’dan Simay GÜMÜŞAY
İkinci : Türk Maarif Koleji’nden Özay Fevzi ULUÇ
Üçüncü : The English School Of Kyrenia’dan Ada Su KURTARICIELLER
Jüri Özel Ödülü : Oğuz Veli Ortaokulu’ndan Damla KESKİN
Liseler Arası Kompozisyon Yarışması
Birinci : Türk Maarif Koleji’nden Elif Ecem ÖZKAN
İkinci : Türk Maarif Koleji’nden Süleyman Eren ÇELEBİ
Üçüncü : Türk Maarif Koleji’nden Ecem ÇIDAM
Jüri Özel Ödülü : Türk Maarif Koleji’nden Sanem KAYIMZADE
Ortaokullar Arası Şiir Yarışması
Birinci : Canbulat Özgürlük Ortaokulu’ndan Eylül EREN
İkinci : Canbulat Özgürlük Ortaokulu’ndan Ammar HIZAN
Üçüncü : Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden Arınç OKUR
Jüri Özel Ödülü : Canbulat Özgürlük Ortaokulu’ndan Boran ÇELİK
Liseler Arası Şiir Yarışması
Birinci : Türk Maarif Koleji’nden Savaş Umut YILDIZ
İkinci : Türk Maarif Koleji’nden Ayla DAĞ
Üçüncü : Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nden Nurjahan ROZYBAYEVA
Jüri Özel Ödülü : İskele Evkaf Türk Maarif Koleji’nden Ela İSMETOĞLU