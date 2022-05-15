UBP’de her şey yolunda

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplandı.

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında gerçekleştirilen MYK toplantısında, genel durum değerlendirilmesi yapıldı.

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, toplantı sonrası basına yaptığı açıklamada, yoğun bir süreç içerisinden geçtiklerini ve bu çerçevede çalıştıklarını ifade ederek, yaklaşık 3 saat süren toplantıda, örgütlerle ilgili nasıl bir plan program yapacaklarını konuştuklarını söyledi.

Sucuoğlu, ilçe başkanlarıyla yaptıkları toplantı hakkında MYK’ya bilgi verdiklerini ifade ederek, “Şu an için parti içerisinde bir sıkıntı görünmüyor” dedi.