Zor durumda

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da ekmeğini araba tamirciliği yaparak kazanan Mehmet Özdemir, yaşadığı bir dizi talihsizlik sonucu zor günler geçiriyor. Geçtiğimiz yıl Mart ayından Gazimağusa Belediyesi tarafından işletme izni alan Özdemir, 2 ay sonra verilen izinin iptal edilmesiyle büyük şok yaşadı. Mahkeme tarafından da ara emri ile dükkanını işletme izni süresince açabilen Özdemir, Aralık ayında iznin bitmesi ve mahkemelik olduğu belediyenin izni yenilememesi nedeniyle dükkanını açamaz ve evine ekmek götüremez oldu.

Diyalog muhabirine konuşan Mehmet Özdemir, geçen yıl Mart ayında belediye tarafından işletme izni aldığını ve makinist dükkanını açtığını söyledi.

İzni veren Gazimağusa Belediyesi’nin, çevreye zarar verdiğini gerekçe göstererek izni iptal ettiğini ancak çevre dairesinin böyle bir raporunun asla bulunmadığını belirten Özdemir, “Gazimağusa Belediyesi siyasi nedenlerden ötürü iznimi iptal etti” şeklinde konuştu.

İşletme izni yenilenmedi

Mahkemeye başvurduğunu ve mahkemenin, işletme izninin süresi olan 2021 Aralık ayına kadar dükkanını açması yönünde emir verdiğini aktaran Özdemir, Aralık ayında izin süresinin bitmesiyle, Gazimağusa Belediyesi’nin işletme iznini yenilemediğini ve belediyenin tutumu yüzünden evine ekmek götüremez duruma geldiğini ifade etti. Özdemir, işletmesini açmaya izin vermeyen belediyenin, arazisinde de kendisini rahat bırakmadığını, aracını dahi arazisine park ettirmesine izin vermediğini ve sık aralıklarla özel arazisine şerit çektiğini ifade etti ve “Belediye nefes almamıza dahi izin vermiyor” dedi.