Açın gözünüzü para akıyor 

Ömer KADİROĞLU

Mali açıdan ciddi sıkıntılar yaşayan KKTC’nin gündemini sürekli hükümet krizleri ve bakanlık paylaşımları meşgul ederken, kara sınır kapılarında aylardır devam eden sıkıntılar için çare üretilmiyor.

Yetkililerin gözünden kaçan bu durum nedeniyle KKTC devleti ve esnaf milyonlarca liralık gelirden mahrum kalıyor.

Akaryakıt, yiyecek, giyecek gibi ihtiyaçlar için kuzeye geçen Kıbrıslı Rum ve yabancıların sayısı artmakla birlikte, KKTC’nin sınır kapılarında muhaceret işlemlerini rahatlatacak önlemlerin alınmaması herkesin tepkisini çekiyor.

Metehan kilitlendi

Uyarı üzerine dün yine Metehan Sınır Kapısı’na giden Diyalog ekibi, yaşananlara tanıklık etti. Araçlarıyla güneyden kuzeye seyahat edenler, uzun kuyrukların oluşması nedeniyle bunalım geçirdiklerini söylediler. Bir araç sürücüsü “İki kilometrelik kuyrukta 45 dakika kaybettim” diyerek, her iki toplumun da buna çare üretmesini istedi.

Lefkoşa’da yeni bir kapının açılmasını isteyenler de vardı. Ancak Metehan, Lokmacı, Mağusa, Beyarmudu sınır kapılarında muhaceret memurlarının sayısını artıramayan KKTC yetkililerinin yeni bir kapı için harekete geçmesi beklenmiyor.

Gazimağusa Sınır Kapısından fotoğraf gönderen vatandaşlar da uzun araç kuyruklarından ve muhaceret işleminin uzamasından şikayet etti.



Örgütler de sessiz

Sınır kapılarında yaşanan izdiham karşısında ekonomik örgütlerin sessiz ve tepkisiz kalması da dikkat çekiyor. Vatandaşlar, Metehan kapısında muhaceret önlemlerin artırılması halinde bunun devlete ağır bir yük olmayacağını, ancak gelirlerin kat kat artacağını belirterek “her fırsatta ekonomik krizden söz eden örgütler neden kılını oynatmıyor?” diye sordu.