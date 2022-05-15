Yıllık kira getirisi 5 milyon Euro

Güney Kıbrıs’taki Türk mallarının değerinin 6,1 milyar Euro olduğunu yazan Haravgi gazetesi, kira gelirlerinin yılda sadece 5 milyon Euro olduğuna dikkat çekti. Gazete birikmiş-tahsil edilmemiş kira bedellerinin 8,3 milyon Euro olduğunu ve bütçenin karşılanması için devletin yılda 7 milyon Euro’luk bir ilave yaptığını belirtti.

Haberinde, Güney Kıbrıs’ta kalan Kıbrıs Türk mallarının değerinin bugün 6,1 milyar Euro olduğunun hesaplandığını yazan Haravgi gazetesi, İçişleri Bakanlığının, çarpıklıkların düzeltilmesi ve hak sahiplerinin kendilerine devredilen taşınmazlara yatırım yapma konusunda kendilerini güvende hissetmeleri için yeni bir öneri sunduğunu iletti.

Gazeteye göre, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris ise yaptığı açıklamada, önerinin, Kıbrıs Türk Malları Vasiliğinin ekonomik açıdan yaşayabilir bir hale geleceği şekilde, konutlar, tarım arazileri ve ticari binaların doğru bir şekilde tahsis edilmesi için, kriterlerin ve puanlama mekanizmalarının ortaya konmasını içerdiğini belirtti.

Bunun, Kıbrıs Türk Malları Vasiliğinin, ortaya çıkan açıkları kapatabileceği anlamına geldiğini kaydeden gazete, komitenin bir sonraki toplantısının 31 Mayıs’ta gerçekleştirileceğini ifade etti.