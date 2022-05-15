Eczacılar isyanda

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) Başkanı Umut Öksüz, “Sorunlarımız günden güne büyüyerek dağ gibi karşımızdadır” diyerek, meslek yasalarının hala hayata geçirilmediğini belirtti.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Öksüz, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Birliğin 63 yıldır toplumsal yaşam ve vatandaşların içerisinde bulunduğu sıkıntıları çözmek adına mücadelesini sürdürdüğünü belirten Öksüz, birliğin sağlık hizmetleri sunmanın yanı sıra bilimsel bir meslek örgütü olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Toplam 343 eczane, 48 ecza deposu ve 427 üyeleriyle ülke genelinde halka hayati önem taşıyan tüm hizmetlerin verildiğine işaret eden Öksüz, kamuda istihdamın artık ertelenemez duruma geldiğini belirtti ve istihdam gereken yerleri şöyle sıraladı:

“İlaç ve Eczacılık Dairesi- 9 kişi, Sosyal Sigortalar Dairesi- 2 kişi, Mağusa Devlet Hastanesi- 1 kişi, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi- 1 kişi, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi- 2 kişi, Pandemi Hastanesi- 1 kişi, Cengiz Topel Hastanesi- 1 kişi”

Rakamların yetersizliği nedeniyle vatandaşa ilaç temininin sağlıklı şekilde sağlanamadığını savunan Öksüz, şunları kaydetti:

“Devlet kendi eliyle yasasını çiğnemeye devam ediyor. Eczacının olmadığı yerde ilacın teminini vatandaşa sunmaya devam ediyor. Örneğin henüz daha ülkemizde bulunan 29 sağlık ocağında eczacı yok. Girne Akçiçek Hastanesi’nde eczacı yok. Peki, soruyoruz, tüm buralarda vatandaşa ilaç hizmetini kimler gerçekleştirmektedir?”

“Fakülte sayısı hızla artıyor…”

Eczacılık fakültelerinin sayısının hızla arttığını ifade eden Umut Öksüz, KKTC vatandaşı öğrenci kayıtlarında tekrardan düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, sürdürülebilir bir ilaç ve ecza sektörünün ortadan kalkacağı uyarısında bulundu. Öksüz, bu konuda, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nu etkin adımlar atmaya davet etti.

Devletin, ecza depolarına milyonlar değerinde olan borçlarını ödeyemediğini iddia eden Öksüz, depoların zor durumda bırakıldığını öne sürdü. Umut Öksüz, ülkede hala Türkiye’den birçok ilaç firmasından ihracat yasağı bulunmasını eleştirdi.

Eczacının ödemelerinde çok ciddi sıkıntılar yaşandığını anlatan Öksüz, Eczacılık Fakültesi dekanları ile Sağlık Bakanlığı’nın ilaç ve ecza sektöründe alacağı kararlara bilirkişiler olarak katkı yapmak için destek olmak istediklerini belirtti.

Pandemide 144 bin 174 test yapıldı

KTEB Başkanı Öksüz pandemi süreci boyunca yaptıklarından da bahseden Öksüz, eczanelerdeki antijen tarama testlerinin uygulamasını hayata geçirdiklerini belirterek, rakamlara dikkat çekti:

“Eylül 2021’den 15 Aralık 2021 tarihine kadar eczanelerimizde 144 bin 174 test uygulaması yapılmıştı. Bu rakamlar, ülkemizdeki antijen test uygulamasının başladığı günden Eylül 2021 tarihine kadar yapılan toplam antijen test sayısının yaklaşık 5 katı civarındadır.”

Tüm sıkıntıların bir an önce aşılması ve çözüme kavuşması için eczacının örgütsel yapısı ile artık sokakta mücadele ettiğini hatırlatan Öksüz, “Tüm meslektaşlarımızın 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü’nü en içten dileklerimizle kutlarız” dedi.