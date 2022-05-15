Yatırım fırsatları değerlendirilmeli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye ve Arap Ülkeleri İş İnsanları Derneği yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Arap ülkeleri ve cumhuriyetlerinin, KKTC ile Anavatan Türkiye’ye yakın ülkeler olduğunu ifade etti.

KKTC’ye uygulanan ambargolar ve insan haklarına aykırı davranışların devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile KKTC’nin geleceği için çok önemli adımlar atıldığını vurguladı.

Pandemi dönemi ve Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla dengelerin bozulduğunu fakat ilerleyen süreçte eski boyutlarıyla KKTC’nin lokomotif sektörü olan turizm, yükseköğrenim, inşaat gibi sektörlerin, ada ekonomisi adına yoğunlaşmaya devam edeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, çok önemli girişimcilerin farklı sektörlerde KKTC’ye yatırım yaptığını ve bunun sonunda işletmelerin, hem istihdam hem KDV hem de ithalat, ihracat yapabilecek duruma geldiğini belirtti.

İlerleyen dönemde farklı projelerle içinde bulunulan sıkıntıların aşılması için birtakım ciddi yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, önemli olanın, iş birliği ile çeşitli fırsatların değerlendirilmesi olduğunu vurgulayarak, Doğu Akdeniz’de farklı fırsatların doğacağından şüphesi olmadığını söyledi.

“Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkilerimiz önem arz etmektedir” diyen Tatar, “KKTC’ye çok büyük yatırımları vardır. Yıllar önce hayal olan su projesi hayata geçirilmiştir. Su projesi, asrın projesi olarak bilinmektedir ve bu, dünyada bir ilktir” şeklinde konuştu.

Dünya Talasemi Günü etkinliğine katıldı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve eşi Sibel Tatar’ın öncülüğünde gerçekleştirilen, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Bilim ve Sağlık Komitesi ile Kıbrıs Türk Thalassemia Derneği’nin iş birliğiyle Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Dünya Talasemi Günü” etkinliğine katıldı.

Etkinlikte yaptığı konuşmada, Genetik Hastalıklar ve Moleküler Genetik Profesörü Dr. Erol Baysal’a teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, Baysal’ın thalassemia hastalığı ile ilgili birçok başarıya imza attığını ve bu başarıların da özverili çalışmayla olabileceğini dile getirdi.

Cuöhurnaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Erol Baysal’ın, KKTC halkına hizmet etmek için elinden geleni yaptığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, böyle anlamlı bir etkinliğe katkı koyan herkese teşekkürlerini sundu.

Etkinlikte; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Genetik Hastalıklar ve Moleküler Genetik Profesörü Dr. Erol Baysal, Kuzey Kıbrıs Thalassemia Derneği As Başkanı Ahmet Varoğlu, Kuzey Kıbrıs Thalassemia Derneği Yönetim Kurulu Asil Üyesi Sertunç Tuncel, Kuzey Kıbrıs Thalassemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli, Prof. Dr. Füsun Yıldız, Dr. Gülsen Bozkurt ve Dr. Nuray Yeşiladalı da birer konuşma yaparak thalassemia hastalığı ile ilgili verilen mücadeleye dikkat çekti.